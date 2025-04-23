"Нафтогаз" визначився з ціною на газ для населення: яким буде тариф

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжить постачати газ для українських родин за незмінною ціною — 7,96 грн за кубометр.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Ціна на газ для населення залишається незмінною ще рік

Зазначається, що ціна буде актуальною до 30 квітня 2026 року, що передбачено тарифним планом "Фіксований" для побутових клієнтів.

Рішення про незмінність ціни прийняте з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ.

Водночас "Нафтогаз" закликає споживачів відповідально ставитися до розрахунків.

"Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність постачання та виконуємо зобов’язання перед споживачами навіть у надскладних умовах. Ми вдячні кожному клієнту, хто своєчасно розраховується за спожитий газ. Це допомагає забезпечувати енергетичну стійкість країни в умовах постійних ворожих атак на інфраструктур", — зазначив очільник групи "Нафтогаз" Роман Чумак.

Зауважимо, що газопостачальна компанія "Нафтогаз України" забезпечує газом 12,5 млн українських домогосподарств.

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На ринку газу для населення присутні 9 постачальників. З них 5 компаній пропонують і річну, фіксовану ціну, і місячну – змінну. Ще 4 постачальника пропонують лише річну ціну. Найнижчу ціну за газ населенню пропонує газопостачальна компанія "Нафтогаз України" та "Тернопільгаззбут".

Ціни газопостачальних компаній наступні:

ТОВ ГК "Нафтогаз України" — 7,96 грн/ м 3 ;

ТОВ "Тернопільгаз збут" — 7,96 грн/ м 3 ;

ТОВ "Прикарпатенерготрейд" — 7,98 грн/ м 3 ;

ТОВ "Галнафтогаз" ПП "ОККО Контракт" — 7,99 грн/ м 3 ;

ТОВ "Київські енергетичні послуги" ( Yasno ) — 8,46 грн/ м 3 ;

Yasno ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" ( Yasno ) — 8,46 грн/ м 3 ;

Yasno ТОВ "Енерджі трейд груп"— 9,977 грн/ м 3 (7,779 — базова річна пропозиція);

ТОВ "Львівенергозбут" — 20,05 грн/ м 3 (8,20— базова річна пропозиція);

ТОВ "Ритейл сервіс" ТМ "СвітлоГаз" — 20,99 грн/ м3 (9,99— базова річна пропозиція).

Нагадаємо, у січні Кабмін скасував мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, дозволивши відключення боржників від комунальних послуг, за винятком окупованих територій та зон бойових дій.