"Нафтогаз" определился с ценой на газ для населения: каким будет тариф

Газоснабжающая компания " Нафтогаз Украины " продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене — 7,96 грн за кубометр.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Цена на газ для населения остается неизменной еще год

Отмечается, что цена будет актуальна до 30 апреля 2026 года, что предусмотрено тарифным планом "Фиксированный" для бытовых клиентов.

Решение о неизменности цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на газ.

В то же время "Нафтогаз" призывает потребителей ответственно относиться к расчетам.

"Газ для населения остается важной частью нашей работы. Мы поддерживаем стабильность поставок и выполняем обязательства перед потребителями даже в сверхсложных условиях. Мы благодарны каждому клиенту, который своевременно рассчитывается за потребленный газ. Это помогает обеспечивать энергетическую устойчивость страны в условиях постоянных вражеских атак на инфраструктур", — отметил глава группы "Нафтогаз".

Заметим, что газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" обеспечивает газом 12,5 млн украинских домохозяйств.

Сколько будет стоить голубое топливо в апреле

На рынке газа для населения присутствует 9 поставщиков. Из них 5 компаний предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную. Еще 4 поставщика предлагают только годовую цену. Самую низкую цену за газ населению предлагает газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" и "Тернопольгазсбыт".

Цены газоснабжающих компаний следующие:

ООО ГК "Нафтогаз Украины" — 7,96 грн/м 3 ;

ООО "Тернопольгаз сбыт" — 7,96 грн/м 3 ;

ООО "Прикарпатэнерготрейд" — 7,98 грн/м 3 ;

ООО "Галнефтегаз" ЧП "ОККО Контракт" — 7,99 грн/м 3 ;

ООО "Киевские энергетические услуги" ( Yasno ) — 8,46 грн/м 3 ;

Yasno ООО "Днепровские энергетические услуги" ( Yasno ) — 8,46 грн/м 3 ;

Yasno ООО "Энерджи трейд групп" — 9,977 грн/м 3 (7,779 – базовое годовое предложение);

ООО "Львовэнергосбыт" — 20,05 грн/м 3 (8,20 — базовое годовое предложение);

ООО "Ритейл сервис" ТМ "СветГаз" — 20,99 грн/м 3 (9,99 — базовое годовое предложение).

Напомним, в январе Кабмин упразднил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, разрешив отключение должников от коммунальных услуг, за исключением оккупированных территорий и зон боевых действий.