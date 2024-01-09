Правительство отменило мораторий на отключение света и начисление пени за долги

Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, передает Экономическая правда.

Отмечается, что мораторий на отключение коммунальных услуг будет продолжать действовать только на оккупированных территориях и там, где продолжаются боевые действия.

Для остальных потребителей коммунальных услуг согласно постановлению возобновлено начисление пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг.

Также возобновлено взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги в судебном порядке.

Кроме того, Кабмин вернул возможность отключения от коммунальных услуг должников, в случае неуплаты или недоплаты за полученные услуги.

Согласно постановлению, в случае временного отсутствия в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней, поставщикам коммунальных услуг должно быть предоставлено заявление и документальное подтверждение в электронной или бумажной форме.

Это могут быть справки с места временного проживания, работы, лечения, обучения, прохождения военной службы (в том числе полученные в иностранном государстве), отбывания наказания и т.д.

Заметим, что мораторий на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности за ЖКУ для населения в случае неуплаты был введен 5 марта 2022 года.

Как изменятся платежи за коммунальные услуги

Тарифы на электроэнергию для населения с 1 января остаются без изменений и составляют 2,64 гривны /кВт-час . В декабре 2023 года Министерство энергетики и НКРЭКУ заявили, что до конца отопительного сезона пересмотра тарифов на электроэнергию для населения не будет.

В то же время, тарифы для бизнеса с 1 января выросли. В условиях рынка электроэнергии цена электроэнергии для конечных небытовых потребителей состоит из тарифа на передачу электроэнергии, тарифа на распределение, биржевой цены электроэнергии, услуг поставщика и налогов.

Тарифы на газ и тепло в 2024 году остаются прежними из - за действия моратория на повышение этих тарифов до конца военного положения . Цена на газ для населения по фиксированному тарифу "Нафтогаза" составляет 7,96 гривны/кубометр с НДС.

Тарифы на водоснабжение и водоотвод также остались без изменений, хотя попытки пересмотреть тарифы были. В конце июня 2023 года НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на воду в среднем на 32% в зависимости от региона. Этому решению предшествовало обращение к регулятору коммунальных предприятий, предоставляющих услуги по водоснабжению, с просьбой повысить тарифы хотя бы на треть.

Однако в ситуацию вмешался президент Владимир Зеленский назвал это решение "позорным, непрофессиональным и таким, что не согласовано с правительством" , после чего регулятор отменил предварительное решение и больше не возвращался к вопросу повышения тарифов на воду.

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