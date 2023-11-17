В Минэнерго и НКРЭКУ опровергли повышение тарифов на электроэнергию для населения с 1 января

Министерство энергетики опровергло информацию о том, что с 1 января возможно повышение тарифов на электроэнергию для населения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Это заявление стало ответом на информацию, которую распространил ряд СМИ и телеграмм-каналов о том, что НКРЭКУ якобы собирается повышать тарифы для населения с 1 января со ссылкой на интервью председателя НКРЭКУ Константина Ущаповского изданию "Экономическая Правда". В министерстве отметили, что сам спикер таких заявлений не делал, и призвали журналистов быть бдительными и не искажать информацию особенно в таких важных и чувствительных для населения вопросах, как повышение тарифов.

В пресс-службе НКРЭКУ также опровергли информацию о якобы повышении тарифов.

"Четкая позиция Регулятора состоит в том, что вопрос о повышении тарифов для населения на электроэнергию до конца прохождения отопительного периода пока не стоит", - сообщили в пресс-службе.

Сам Ущаповский в интервью изданию ЭП отметил, что к успешному завершению осенне-зимнего сезона не может быть и речи о повышении тарифов. Однако отметил, что с 1 января НКРЭКУ будет проводить расчеты по тарифам. А по окончании отопительного сезона регулятор будет предлагать решение по тарифам для населения. Однако, эти решения будут проходить всю необходимую процедуру от общественных обсуждений до принятия.

Как изменятся тарифы для бизнеса

9 ноября НКРЭКУ установила новые предельные цены на рынке электроэнергии для небытовых потребителей.

Согласно решению регулятора максимальные цены на рынке в сутки на перед и внутрисуточно будут составлять:

- на 00:00-07:00 и 23:00-24:00 – 3 000,00 грн/МВт-ч;

- на 07:00–08:00, 11:00–17:00 – 5 600,00 грн/МВт-час;

- на 08:00-11:00 – 6 900,00 грн/МВт-ч;

- на 17:00-23:00 – 7 500,00 грн/МВт-ч;

Минимальная цена установлена на уровне 10 грн/МВт-час.

На балансирующем рынке прайскепы оставили по-прежнему. Максимальный составляет от цены РДН, определенной оператором рынка для каждого расчетного периода соответствующих суток поставки, а минимальный – 0,01 грн/МВт-час.

16 ноября НКРЭКУ также приступила к процедуре пересмотра тарифов на распределение электроэнергии для облэнерго и тарифов на услуги поставщиков универсальных услуг. Предполагается, что новые тарифы начнут действовать в 2024 году.

Согласно проектами решений Нацкомиссии, для операторов систем передачи электроэнергии предполагается повышение тарифов.

В частности, компании "ДТЭК Киевские электросети", которая обеспечивает электроснабжение столицы, предлагаются следующие тарифы на услуги по распределению для потребителей и операторов установок хранения энергии:

первый класс напряжения – 200,35 грн за мегаватт-час (без НДС);

второй класс напряжения – 785,53 грн за мегаватт-час (без НДС).

Сейчас эти тарифы составляют 181,60 и 733,70 грн соответственно.

Регулятор также планирует с 1 января увеличить тариф на услуги передачи электроэнергии от НЭК "Укрэнерго" на 22% - до 592,89 грн/МВт·час. Предполагается и увеличение тарифа на диспетчерское управление на 5% – до 100,37 грн/МВт·ч.

Пока это лишь проекты решений, которые могут откорректироваться до окончательного принятия. И хотя изменение таких тарифов прямо не повлияет на бытовых потребителей, более высокие цены коснутся промышленных производителей, что может привести к повышению цен на товары и услуги для жителей страны.