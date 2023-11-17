В Міненерго та НКРЕКП спростували підвищення тарифів на електроенергію для населення з 1 січня

Міністерство енергетики спростувало інформацію про те, що з 1 січня можливе підвищення тарифів на електроенергію для населення. Про це сказано в повідомленні прес-служби міністерства.

Ця заява стала відповіддю на інформацію, яку поширила низка ЗМІ та телеграм-каналів про те що НКРЕКП нібито збирається підвищувати тарифи для населення з 1 січня з посиланням на інтерв'ю голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського виданню "Економічна Правда". В міністерстві зауважили, що сам спікер таких заяв не робив, та закликали журналістів бути пильними і не спотворювати інформацію особливо у таких важливих та чутливих для населення питаннях, як підвищення тарифів.

В прес-службі НКРЕКП також спростували інформацію про нібито підвищення тарифів.

"Чітка позиція Регулятора полягає в тому, що питання про підвищення тарифів для населення на електроенергію до кінця проходження опалювального періоду наразі не стоїть", - повідомили в прес-службі.

Сам Ущаповський в інтерв'ю виданню ЕП зауважив що до успішного завершення осінньо-зимового сезону не може бути й мови про підвищення тарифів. Проте зазначив, що з 1 січня НКРЕКП буде проводити розрахунки щодо тарифів. А після закінчення опалювального сезону регулятор буде пропонувати рішення щодо тарифів для населення. Проте ці рішення будуть проходити усю необхідну процедуру від громадських обговорень до ухвалення.

Як зміняться тарифи для бізнесу

9 листопада НКРЕКП встановила нові граничні ціни на ринку електроенергії для непобутових споживачів.

Згідно з рішенням регулятора максимальні ціни на ринку на добу на перед та внутрішньодобовому ринку становитимуть:

- на 00:00-07:00 та 23:00-24:00 – 3 000,00 грн/МВт-год;

- на 07:00-08:00, 11:00-17:00 – 5 600,00 грн/МВт-год;

- на 08:00-11:00 – 6 900,00 грн/МВт-год;

- на 17:00-23:00 – 7 500,00 грн/МВт-год;

Мінімальна ціна встановлена на рівні 10 грн/МВт-год.

На балансуючому ринку прайскепи залишили без змін. Максимальний становить від ціни РДН, визначеної оператором ринку для кожного розрахункового періоду відповідної доби постачання, а мінімальний - 0,01 грн/МВт-год.

16 листопада НКРЕКП також розпочала процедуру перегляду тарифів на розподіл електроенергії для обленерго та тарифів на послуги постачальників універсальних послуг. Передбачається що нові тарифи почнуть діяти у 2024 році.

Згідно з проєктами рішень Нацкомісії, для операторів систем передачі електроенергії передбачається підвищення тарифів.

Зокрема, компанії "ДТЕК Київські електромережі", яка забезпечує електропостачання столиці, пропонуються такі тарифи на послуги з розподілу для споживачів та операторів установок зберігання енергії:

перший клас напруги – 200,35 грн за мегават-годину (без ПДВ);

другий клас напруги – 785,53 грн за мегават-годину (без ПДВ).

Наразі ж ці тарифи становлять 181,60 та 733,70 грн відповідно.

Регулятор також планує з 1 січня збільшити тариф на послуги із передачі електроенергії від НЕК "Укренерго" на 22% – до 592,89 грн/МВт·год. Передбачається й збільшення тарифу на диспетчерське управління на 5% – до 100,37 грн/МВт·год.

Наразі це лише проєкти рішень, які можуть відкорегувати до остаточного ухвалення. І хоч зміна таких тарифів прямо не вплине на побутових споживачів, вищі ціни зачеплять промислових виробників, що може призвести до підвищення цін на товари та послуги для жителів країни.