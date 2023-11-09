НКРЕКП переглянула граничні ціни на ринку електроенергії. Нові прайс-кепи почнуть діяти 30 листопада

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг встановила нові граничні ціни на ринку електроенергії. Рішення регулятора почне діяти з 30 листопада. Відповідне рішення НКРЕКП прийняла на засіданні 9 листопада.

Згідно з рішенням регулятора максимальні ціни на ринку на добу на перед та внутрішньодобовому ринку становитимуть:

- на 00:00-07:00 та 23:00-24:00 – 3 000,00 грн/МВт-год;

- на 07:00-08:00, 11:00-17:00 – 5 600,00 грн/МВт-год;

- на 08:00-11:00 – 6 900,00 грн/МВт-год;

- на 17:00-23:00 – 7 500,00 грн/МВт-год;

Мінімальна ціна встановлена на рівні 10 грн/МВт-год.

На балансуючому ринку прайскепи залишили без змін. Максимальний становить від ціни РДН, визначеної оператором ринку для кожного розрахункового періоду відповідної доби постачання, а мінімальний - 0,01 грн/МВт-год.

Слід зауважити, що енергетичні компанії, а також Європейське енергетичне співтовариство виступають за скасування прайс-кепів на ринку електричної енергії. На думку експертів це зможе посилити фінансову ліквідність ринку електричної енергії, а також сприятиме його подальшій інтеграції до енергоринку Європи. З іншого боку раптове підвищення платіжок може бути шоком для бізнесу, який зараз не в найкращому стані.

Попередні прайскепи були встановлені регулятором 28 червня та почали діяти з 1 липня. Тоді для нічного періоду (з 23:00 до 7:00), верхня межа ціни на електроенергію для бізнесу збільшили на 50% – з 2000 до 3000 грн/МВт-год. Для денних годин (з 7:00 до 19:00) прайскеп підвищили на 25% – з 4000 до 5000 грн/МВт-год. А для вечірнього піка споживання електроенергії (з 19:00 до 23:00) гранична ціна збільшилась на 80% – 7200 грн/МВт·год. Мінімальну ціну на ринку на добу наперед і внутрішньодобовому ринку встановили на рівні 10 грн/МВт-год.

Скільки бізнес платитиме за електроенергію?

Ринкова ціна на електроенергію для кінцевих непобутових споживачів складається з: тарифу на передачу електроенергії, тарифу на розподіл, біржової ціни електроенергії, послуг постачальника та податків.

Тариф на послуги системи передачі електроенергії “Укренерго” який встановлений НКРЕКП до 31 грудня 2023 року становить 485,10 грн/МВт-год. Тариф на послуги з розподілу електроенергії операторів системи розподілу (обленерго) також діє до 31 грудня й може відрізнятися в залежності від регіону та класу напруги споживача.

Ринкова ціна електроенергії визначається результатами торгів на біржі, які відбувається в межах встановлених прайскепів. Біржова ціна електроенергії може відрізнятися залежно від часу доби, так в часи пікового навантаження електроенергія є найдорожчою, а в період мінімального споживання найдешевшою.

Експерти вважають, що у наступному році платіжки за електроенергію для непобутових споживачів в середньому можуть вирости на 15-20% від цьогорічної. Головними чинниками які можуть зумовити зростання будуть обстріли критичної інфраструктури, а також інфляція та девальвація гривні.

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