НКРЭКУ пересмотрела предельные цены на рынке электроэнергии. Новые прайс-кепы начнут действовать 30 ноября

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила новые предельные цены на рынке электроэнергии. Решение регулятора начнет действовать с 30 ноября. Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании 9 ноября.

Согласно решению регулятора максимальные цены на рынке в сутки на перед и внутрисуточно будут составлять:

- на 00:00-07:00 и 23:00-24:00 – 3 000,00 грн/МВт-ч;

- на 07:00–08:00, 11:00–17:00 – 5 600,00 грн/МВт-час;

- на 08:00-11:00 – 6 900,00 грн/МВт-ч;

- на 17:00-23:00 – 7 500,00 грн/МВт-ч;

Минимальная цена установлена на уровне 10 грн/МВт-ч.

На балансирующем рынке прайскепы оставили по-прежнему. Максимальный составляет от цены РДН, определенной оператором рынка для каждого расчетного периода соответствующих суток поставки, а минимальный – 0,01 грн/МВт-час.

Следует отметить, что энергетические компании, а также Европейское энергетическое сообщество, выступают за отмену прайс-кепов на рынке электрической энергии. По мнению экспертов, это сможет усилить финансовую ликвидность рынка электрической энергии, а также будет способствовать его дальнейшей интеграции в энергорынок Европы. С другой стороны, внезапное повышение платежей может быть шоком для бизнеса, который сейчас не в лучшем состоянии.

Предыдущие прайскепы установлены регулятором 28 июня и начали действовать с 1 июля. Тогда для ночного периода (с 23:00 до 7:00) верхний предел цены на электроэнергию для бизнеса увеличили на 50% - с 2000 до 3000 грн/МВт-час. Для дневных часов (с 7.00 до 19.00) прайскеп повысили на 25% - с 4000 до 5000 грн/МВт-час. А для вечернего пика потребление электроэнергии (с 19:00 до 23:00) предельная цена увеличилась на 80% - 7200 грн/мВтч. Минимальную цену рынка на сутки вперед и внутрисуточном рынке установили на уровне 10 грн/МВт-час.

Сколько бизнес будет платить за электроэнергию?

Рыночная цена на электроэнергию для конечных небытовых потребителей состоит из: тарифа на передачу электроэнергии, тарифа на распределение, биржевой цены на электроэнергию, услуг поставщика и налогов.

Тариф на услуги системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" установленный НКРЭКУ до 31 декабря 2023 года составляет 485,10 грн/МВт-час. Тариф на услуги по распределению электроэнергии операторов системы распределения (облэнерго) также действует по 31 декабря и может отличаться в зависимости от региона и класса напряжения потребителя .

Рыночная цена электроэнергии определяется результатами торгов на бирже, которые проходят в пределах установленных прайскепов. Биржевая цена электроэнергии может отличаться в зависимости от времени суток, так во времена пиковой нагрузки электроэнергия самая дорогая, а в период минимального потребления самая дешевая.

Эксперты считают, что в следующем году платежки за электроэнергию для небытовых потребителей в среднем могут вырасти на 15-20% от нынешней. Главными факторами , которые могут вызвать рост, будут обстрелы критической инфраструктуры, а также инфляция и девальвация гривны.

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