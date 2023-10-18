Платіжки на третьому році війни. Якими будуть тарифи на електроенергію для бізнесу у 2024 році

Україна починає черговий опалювальний сезон, який за прогнозами буде не менш важким за попередній. Водночас український бізнес складає плани на наступний рік, де вартість електроенергії є важливою змінною. Експерти вважають, що тарифи на електроенергію для бізнесу в наступному році зростуть і головними чинниками будуть інфляція, девальвація гривні та необхідність відновлювати інфраструктуру після обстрілів.

Минула зима була доволі складним випробуванням для українських енергетиків. Через систематичні обстріли критичної інфраструктури Україна прожила опалювальний сезон 2022/2023 в умовах регулярних відключень світла, а енергокомпанії в умовах постійних авралів та ремонтів.

А одразу після закінчення зимових холодів енергетики розпочали відновлення пошкодженої інфраструктури та об’єктів генерації. Це завдання суттєво ускладнювалося дефіцитом коштів через падіння промислового споживання електроенергії у 2022 році, тож спершу Кабінет міністрів прийняв рішення підвищити тарифи на електроенергію для населення, а потім Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг вирішила підвищити граничні ціни на електроенергію для бізнесу. Разом з цим влітку 2023 року НКРЕКП вирішила у два етапи підвищити тарифи на розподіл електроенергії для обленерго, а рішення про поетапне підвищення тарифу на передачу було ухвалене регулятором ще в грудні 2022 року.

У наступному році тарифи на електроенергію з високою ймовірністю зростатимуть. Про це кажуть усі опитані нашим виданням експерти. Головними чинниками вони називають високий рівень інфляцію, девальвацію національної валюти, а також високу ймовірність повторення масованих атак російських ракет та дронів на критичну інфраструктуру України. Те, на скільки зростуть тарифи для бізнесу(і не виключено що і для населення) залежатиме від того наскільки сили протиповітряної оборони та енергетики зможуть вберегти критичну інфраструктуру від руйнувань цієї зими.

Слід зауважити, що енергетичні компанії, а також Європейське енергетичне співтовариство виступають за скасування цінових обмежень на ринку електричної енергії. На думку експертів це зможе посилити фінансову ліквідність ринку електричної енергії, а також сприятиме його подальшій інтеграції до енергоринку Європи. З іншого боку бізнес також не в найкращому стані, тож раптове підвищення може стати шоком.

В будь-якому разі остаточне рішення в цьому питанні прийматимуть Уряд та регулятор в особі НКРЕКП. Не виключено, що відповідне рішення про планове підвищення тарифів на розподіл та передачу електроенергії, а також підвищення чи скасування прайскепів буде прийнято вже найближчими тижнями. Разом з цим масовані обстріли, до яких країна готується в цьому опалювального сезону можуть внести свої корективи.

Що формує платіжку підприємства?

Наразі в умовах ринку електричної енергії ринкова ціна на електроенергію для кінцевих непобутових споживачів складається з: тарифу на передачу електроенергії, тарифу на розподіл, біржової ціни електроенергії, послуг постачальника та податків.

Тарифу на послуги системи передачі електроенергії “Укренерго”, який встановлюється НКРЕКП та до 31 грудня 2023 року. Минулого року цей тариф становив 345,64 грн/МВт-год, а протягом 2023 року підвищувався в кілька етапів. Наразі тариф на передачу який діятиме до 31 грудня цього року становить 485,10 грн/МВт-год.

Тарифи на послуги з розподілу електроенергії оператора систем розподілу (обленерго) також встановлюються НКРЕКП та можуть відрізнятися в залежності від регіону, а також класу напруги підприємства. Наразі діючі тарифи встановлені регулятором з 1 жовтня по 31 грудня цього року.

Ринкова ціна електроенергії визначається результатами торгів на біржі. За організацію продажів електроенергії для постачальників, а також промислових підприємств відповідає державне підприємство “Оператор ринку електричної енергії”. Біржова ціна електроенергії може відрізнятися залежно від часу доби, так в часи пікового навантаження електроенергія є найдорожчою, а в період мінімального споживання найдешевшою.

На ринку електроенергії діють максимальні та мінімальні цінові обмеження, або так звані прайс-кепи, котрі також встановлює регулятор. Так, з 30 червня на ринку електроенергії на добу на перед (РДН) та внутрішньодобовому ринку діють наступні цінові обмеження: з 00:00 до 07:00 – 3 000 грн/МВт-год; з 07:00 до 19:00 – 5 600 грн/МВт-год; з 19:00 до 23:00 – 7 200 грн/МВт-год, а мінімальна ціна встановлена на рівні 10 грн/МВт-год. Загалом за результатами торгів “Оператор ринку” визначає середню ціну на електроенергію. Зокрема на 17 жовтня середня ціна електроенергії на РДН становила 3880,48 грн/МВт-год.

Таким чином платіжка конкретного підприємства залежатиме від того, які тарифи щодо кожної з вищевказаних перемінних встановить регулятор. В НКРЕКП на запит Delo.ua відповіли, що розмір тарифів на 2024 рік залежатиме від стану енергетики України навесні 2024 року - якою вона буде після ймовірних обстрілів, яка буде ситуація з боргами на ринку електроенергії тощо.

“Зараз щось прогнозувати, як бачите, дуже складно. Єдине, що можна сказати, НКРЕКП буде й надалі забезпечувати баланс інтересів між державою, виробниками та споживачами електричної енергії”, - повідомили в НКРЕКП.

Що впливатиме на вартість електроенергії у наступному році?

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко говорить, що на біржові ціни електроенергії для непобутових споживачів впливатиме в першу чергу сезонний фактор. В зимовий сезон, коли споживання буде більшим й ціна буде більшою. Окрім цього значним чинником буде інтенсивність російських обстрілів енергосистеми, а також можливість імпорту з ЄС.

“В осінньо-зимовий період, коли почнеться серйозне похолодання до 0 градусів за базовим сценарієм середня ціна буде в межах 4500-4800 грн/МВт-год, при пікових навантаженнях вона звісно буде вищою. З кінця квітня та початку травня, коли знизиться споживання електроенергії та посилиться виробництво ВДЕ та “Укргідроенерго”, електроенергія буде дешевшою. Ціна коливатиметься в межах 4000-4200 грн/МВт-год”, - каже Омельченко.

За його словами, тариф на постачання та розподіл електроенергії підвищиться не суттєво, в межах 15%-20% від поточного рівня.

Директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев вважає, що ціни на електроенергію у наступному році зростатимуть головним чином через інфляцію в Україні та девальвацію національної валюти. Крім цього багато що залежатиме від спроможності уберегти енергосистему від російських атак.

“Залежно від пошкоджень енергетичної інфраструктури буде визначатися потреба енергетиків у додаткових коштів. Крім цього ціна електроенергії для підприємств визначатиметься залежно від показників інфляції та девальвації. Я думаю, що у наступному році електроенергія виросте в ціні на 20% від поточного рівня внаслідок згаданих мною чинників”, - каже Рябцев.

Водночас він зауважив, що сумнівається в можливості здешевшання електроенергії через сезонні чинники. На його думку, сезонне здешевшання для промисловості буде знівельовано зростанням цін за рахунок інших факторів.

Аналітик профільного видання EXPRO Electricity Дар’я Орлова каже, що тарифи на електроенергію для бізнесу на 2024 рік залишаються відкритими до відповідних рішень НКРЕКП. Один з варіантів, які може прийняти регулятор - залишити тарифи на поточному рівні.

“Найвизначальнішим фактором буде рішення регулятора щодо прайскепів. Я думаю, що його приймуть десь до 1 листопада. Є варіант залишити ціни на поточному рівні. Також є варіант підвищити, тоді ціни зростуть. Наразі максимальна ціна електроенергії в години вечірнього піка споживання становить 7200 грн/МВт-год, якщо прайскеп підвищать до 10 000 грн/МВт-год, то, мабуть, ціна на біржі на такому рівні й закриватися, бо ці години є дефіцитними”, - каже Орлова.

Вона зазначає, що важливим чинником буде й вартість електроенергії в ЄС, оскільки імпорт в дефіцитний період буде важливою складовою. Разом з цим, за словами Орлової наразі не очікується різке здорожчання вартості електроенергії в ЄС.

Також експертка каже, що тарифи на розподіл та передачу електричної енергії до кінця року залишаться незмінними, а нового року можливе здорожчання цих тарифів. Проте Орлова зазначає, що підвищення цих тарифів буде невеликим, в межах 10-15%.

“Я не думаю, що здорожчання тарифів буде критичним для кінцевих споживачів. Коли НКРЕКП встановлює тарифи вони беруть до уваги й те, як ці зміни вплинуть на споживачів. Тому різкого підвищення тарифів не буде. Водночас до рішення регулятора робити прогнози складно, цілком можливо, що тарифи залишаться на попередньому рівні”, - зазначає Орлова.