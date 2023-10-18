Платёжки на третьем году войны Какими будут тарифы на электроэнергию для бизнеса в 2024 году

Украина начинает очередной отопительный сезон, который по прогнозам будет не менее тяжелым, чем предыдущий. В то же время украинский бизнес составляет планы на следующий год, где стоимость электроэнергии важна переменной. Эксперты считают, что тарифы на электроэнергию для бизнеса в следующем году возрастут, и главными факторами будут инфляция, девальвация гривны и необходимость возобновлять инфраструктуру после обстрелов.

Прошлая зима была достаточно сложным испытанием для украинских энергетиков. Из-за систематических обстрелов критической инфраструктуры Украина прожила отопительный сезон 2022/2023 в условиях регулярных отключений света, а энергокомпании в условиях постоянных авралов и ремонтов.

А сразу после окончания зимних холодов энергетики приступили к восстановлению поврежденной инфраструктуры и объектов генерации. Эта задача существенно усложнялась дефицитом средств из-за падения промышленного потребления электроэнергии в 2022 году, поэтому сначала Кабинет министров принял решение повысить тарифы на электроэнергию для населения, а затем Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, решила повысить прайс-кэпы для бизнеса. Вместе с этим летом 2023 года НКРЭКУ решила в два этапа повысить тарифы на распределение электроэнергии для облэнерго, а решение о поэтапном повышении тарифа на передачу было принято регулятором еще в декабре 2022 года.

В следующем году тарифы на электроэнергию с высокой вероятностью будут расти. Об этом говорят все опрошенные нашим изданием эксперты. Главными факторами они называют высокий уровень инфляции, девальвацию национальной валюты, а также высокую вероятность повторения массированных атак российских ракет и дронов на критическую инфраструктуру Украины. То, насколько вырастут тарифы для бизнеса (и не исключено, что и для населения) будет зависеть от того, насколько силы противовоздушной обороны и энергетики смогут уберечь критическую инфраструктуру от разрушений этой зимой.

Следует отметить, что энергетические компании, а также Европейское энергетическое сообщество, выступают за отмену ценовых ограничений на рынке электрической энергии. По мнению экспертов, это сможет усилить финансовую ликвидность рынка электрической энергии, а также будет способствовать его дальнейшей интеграции в энергорынок Европы. С другой стороны, бизнес также не в лучшем состоянии, поэтому внезапное повышение может стать шоком.

В любом случае, окончательное решение в этом вопросе будут принимать Правительство и регулятор в лице НКРЭКУ. Не исключено, что соответствующее решение о плановом повышении тарифов на распределение и передачу электроэнергии, а также повышение или отмена прайскепов будет принято в ближайшие недели. При этом массированные обстрелы, к которым страна готовится в этом отопительном сезоне, могут внести свои коррективы.

Что формирует платежку предприятия?

В условиях рынка электрической энергии рыночная цена на электроэнергию для конечных небытовых потребителей состоит из: тарифа на передачу электроэнергии, тарифа на распределение, биржевой цены электроэнергии, услуг поставщика и налогов.

Тариф на услуги системы передачи электроэнергии "Укрэнерго", устанавливаемый НКРЭКУ и до 31 декабря 2023 года. В прошлом году этот тариф составлял 345,64 грн/МВт-ч, а в течение 2023 повышался в несколько этапов. В настоящее время тариф на передачу, который будет действовать до 31 декабря этого года, составляет 485,10 грн/МВт-час .

Тарифы на услуги по распределению электроэнергии оператора систем распределения (облэнерго) также устанавливаются НКРЭКУ и могут отличаться в зависимости от региона, а также класса напряжения предприятия. В настоящее время действующие тарифы установлены регулятором с 1 октября по 31 декабря этого года .

Рыночная стоимость электроэнергии определяется результатами торгов на бирже. За организацию продаж электроэнергии для поставщиков, а также промышленных предприятий отвечает государственное предприятие "Оператор рынка электрической энергии". Биржевая цена электроэнергии может отличаться в зависимости от времени суток, так во времена пиковой нагрузки электроэнергия самая дорогая, а в период минимального потребления самая дешевая.

На рынке электроэнергии действуют максимальные и минимальные ценовые ограничения или так называемые прайс-кепы, которые также устанавливает регулятор. Так, с 30 июня на рынке электроэнергии в сутки на перед (РДН) и внутрисуточном рынке действуют следующие ценовые ограничения: с 00:00 до 07:00 – 3 000 грн/МВт-ч; с 07:00 до 19:00 – 5 600 грн/МВт-ч; с 19:00 до 23:00 – 7 200 грн/МВт-ч, а минимальная цена установлена на уровне 10 грн/МВт-ч. В целом по результатам торгов "Оператор рынка" определяет среднюю цену на электроэнергию. В частности, на 17 октября средняя цена электроэнергии на РДН составляла 3880,48 грн/МВт-час.

Таким образом, платежка конкретного предприятия будет зависеть от того, какие тарифы по каждой из вышеуказанных переменных установит регулятор. В НКРЭКУ на запрос Delo.ua ответили, что размер тарифов на 2024 год будет зависеть от состояния энергетики Украины весной 2024 года - какой она будет после вероятных обстрелов, какова будет ситуация с долгами на рынке электроэнергии и т.д.

Сейчас что-то прогнозировать, как видите, очень сложно. Единственное, что можно сказать, НКРЭКУ будет и дальше обеспечивать баланс интересов между государством, производителями и потребителями электрической энергии”, - сообщили в НКРЭКУ.

Что влияет на стоимость электроэнергии в следующем году?

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко говорит, что на биржевые цены электроэнергии для небытовых потребителей будет влиять в первую очередь сезонный фактор. В зимний сезон, когда потребление будет больше и цена будет больше. Кроме этого, значительным фактором будет интенсивность российских обстрелов энергосистемы, а также возможность импорта из ЕС.

“В осенне-зимний период, когда начнется серьезное похолодание до 0 градусов по базовому сценарию, средняя цена будет в пределах 4500-4800 грн/МВт-час, при пиковых нагрузках она, конечно, будет выше. С конца апреля и начала мая, когда снизится потребление электроэнергии и усилится производство ВИЭ и Укргидроэнерго, электроэнергия будет дешевле. Цена будет колебаться в пределах 4000-4200 грн/МВт-час”, – говорит Омельченко.

По его словам, тариф на поставку и распределение электроэнергии повысится не существенно, в пределах 15-20% от текущего уровня.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев считает, что цены на электроэнергию в следующем году будут расти главным образом из-за инфляции в Украине и девальвации национальной валюты. Кроме этого, многое будет зависеть от способности уберечь энергосистему от российских атак.

“В зависимости от повреждений энергетической инфраструктуры будет определяться потребность энергетиков в дополнительных средствах. Кроме этого, цена электроэнергии для предприятий будет определяться в зависимости от показателей инфляции и девальвации. Я думаю, что в следующем году электроэнергия вырастет в цене на 20% от текущего уровня в результате упомянутых мною факторов”, - говорит Рябцев.

В то же время он отметил, что сомневается в возможности удешевления электроэнергии из-за сезонных факторов. По его мнению, сезонное удешевление для промышленности будет нивелировано ростом цен за счет других факторов.

Аналитик профильного издания EXPRO Electricity Дарья Орлова говорит, что тарифы на электроэнергию для бизнеса на 2024 год остаются открытыми для соответствующих решений НКРЭКУ. Один из вариантов, которые может принять регулятор – оставить тарифы на текущем уровне.

“Самым определяющим фактором будет решение регулятора по прайскепам. Я думаю, что его примут где-нибудь до 1 ноября. Есть вариант оставить цены на текущем уровне. Также есть вариант поднять, тогда цены вырастут. Сейчас максимальная цена электроэнергии в часы вечернего пика потребления составляет 7200 грн/МВт-ч, если прайскеп повысят до 10 000 грн/МВт-ч, то, пожалуй, цена на бирже на таком уровне и закрываться, потому что эти часы дефицитны”, - говорит Орлова.

Она отмечает, что важным фактором станет и стоимость электроэнергии в ЕС, поскольку импорт в дефицитный период будет важной составляющей. Вместе с этим, по словам Орловой, пока не ожидается резкое подорожание стоимости электроэнергии в ЕС.

Также эксперт говорит, что тарифы на распределение и передачу электрической энергии до конца года останутся неизменными, а в новом году возможно подорожание этих тарифов. Однако Орлова отмечает, что повышение этих тарифов будет небольшим в пределах 10-15%.

“Я не думаю, что подорожание тарифов будет критическим для конечных потребителей. Когда НКРЭКУ устанавливает тарифы, они принимают во внимание и то, как эти изменения повлияют на потребителей. Потому резкого повышения тарифов не будет. В то же время, до решения регулятора делать прогнозы сложно, вполне возможно, что тарифы останутся на прежнем уровне”, - отмечает Орлова.