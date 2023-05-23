Тарифи для обленерго вирішили підвищити: буде два етапи збільшення

Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) вирішила підвищити тарифи на розподіл електроенергії для більшості регіональних компаній-операторів систем розподілу. Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Підвищення відбуватиметься в два етапи: у періоди з 1 до 30 червня, а також із 1 липня до 31 грудня 2023 року.

Тарифи для регіональних обленерго зростуть на 7,5-28,1% за першим класом напруги і на 6,9-25,5% – за другим.

На першому етапі тарифи збільшаться для 22 компаній, а з 1 липня до 31 грудня – для 27 операторів (буде враховано ще п'ять обленерго, розташовані у зоні бойових дій: для них розцінки підвищаться в один етап – на період із 1 липня до 31 грудня).

Водночас для компаній групи VS Energy, яка потрапила під санкції, не підвищать тарифи з 1 червня. Ідеться про АТ "Житомиробленерго", ПрАТ "Кіровоградобленерго", ПрАТ "Рівнеобленерго", АТ "Чернівціобленерго" і АТ "Херсонобленерго" – рішення щодо них мають ухвалити пізніше.

Таким чином, із 1 червня найвищі тарифи на послуги з розподілу електроенергії серед регіональних операторів матиме "Закарпаттяобленерго": 365,65 грн/МВт-год – за першим класом напруги та 1 642,93 грн/МВт-год – за другим. А найнижчі матиме "ДТЕК Київські електромережі": 142,91 грн/МВт-год і 587,12 грн/МВт-год відповідно.