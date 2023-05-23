Тарифы для облэнерго решили повысить: будет два этапа увеличения

Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) решила повысить тарифы на распределение электроэнергии для большинства региональных компаний-операторов систем распределения. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Повышение будет происходить в два этапа: в периоды с 1 по 30 июня, а также с 1 июля по 31 декабря 2023 года.

Тарифы для региональных облэнерго вырастут на 7,5-28,1% по первому классу напряжения и на 6,9-25,5% – по второму.

На первом этапе тарифы увеличатся для 22 компаний, а с 1 июля по 31 декабря – для 27 операторов (будет учтено еще пять облэнерго, которые расположены в зоне боевых действий: для них расценки повысятся в один этап – на период с 1 июля по 31 декабря).

В то же время для компаний группы VS Energy, которая попала под санкции, не повысят тарифы с 1 июня. Речь идет об АО "Житомироблэнерго", ЧАО "Кировоградоблэнерго", ЧАО "Ровнооблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго" и АО "Херсоноблэнерго" – решения по ним должны быть приняты позже.

Таким образом, с 1 июня самые высокие тарифы на услуги по распределению электроэнергии среди региональных операторов будет иметь "Закарпатьеоблэнерго": 365,65 грн/МВт-час – по первому классу напряжения и 1 642,93 грн/МВт-час – по второму. А самые низкие будет иметь "ДТЭК Киевские электросети": 142,91 грн/МВт-час и 587,12 грн/МВт-час соответственно.