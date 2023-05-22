Более 5 грн за киловатт: в НКРЭКУ посчитали рыночную цену на электроэнергию для потребителей

Рыночная цена на электроэнергию для конечных потребителей является значительно выше, чем фиксированные цены для населения, и сегодня составляет более 5,5 грн/кВт∙час. Об этом сообщила Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в ответ на запрос ExPro.

Регулятор отметил, что действующий тариф на электроэнергию для населения покрывает только 28% затрат на ее производство, транспортировку и уплату налогов.

Как пояснили в НКРЭКУ, рыночная цена состоит из:

средневзвешенной цены купли-продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед" за апрель 2023 года – 2,81 грн/кВт∙ч (без учета налога на добавленную стоимость);

тарифа на услуги по передаче с 01.04.2023 – 0,43 грн/кВт∙ч (без учета НДС);

средневзвешенного тарифа на услуги по распределению электрической энергии для второго класса напряжения с 01.04.2023 – 1,32 грн/кВт∙ч (без учета НДС);

средневзвешенного тарифа на услуги поставщика универсальных услуг – 0,115 грн/кВт∙ч (без учета НДС); налога на добавленную стоимость (20%).

Сейчас средневзвешенная фиксированная цена на электрическую энергию для населения составляет 1,56 грн/кВт∙ч с учетом НДС. 1,44 грн/кВт∙ч платят те, кто потребляет до 250 кВт∙ч в месяц, а 1,68 грн/кВт∙ч – те, у кого показатели больше.

Напомним, что в конце апреля Кабинет министров Украины в очередной раз отсрочил повышение тарифов на электроэнергию для населения. Действие фиксированной цены сохранили до 31 мая.

В Министерстве энергетики выступают за установление новых тарифов. Глава ведомства Герман Галущенко рассказывал, что это может стать одним из способов возобновления энергосистемы после разрушений и повреждений, которые нанесла РФ.