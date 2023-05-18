В Украине планируется создать порядок защиты уязвимых потребителей электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) инициировала внедрение порядка защиты уязвимых потребителей электрической энергии. Регулятор направил правительству соответствующее письмо вместе с предложениями.

Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

Регулятор предлагает правительству урегулировать вопросы защиты уязвимых потребителей электрической энергии путем:

определения категорий уязвимых потребителей по определенным признакам;

внедрения механизмов учета, мониторинга и контроля над принадлежностью потребителей к категории уязвимых;

принятия специальных мер защиты от отключения электрической энергии у уязвимых потребителей.

Цель такой инициативы состоит в том, чтобы удовлетворить потребности таких потребителей в электроэнергии в течение определенных периодов. Инициатива также предусматривает предоставление адресной помощи уязвимым потребителям, относящимся к категории "энергетически бедных".

"Создание такого документа отвечает международным обязательствам Украины, в том числе Директивам ЕС в сферах энергетики и коммунальных услуг в части социальной защиты определенных слоев населения и предусмотрено статьей 61 Закона Украины "О рынке электрической энергии", - добавили в НКРЭКУ.

Напомним, недавно правительство с целью социальной защиты населения от повышения тарифов решило продлить действие фиксированной цены на электрическую энергию для бытовых потребителей до 31 мая.

В то же время министр энергетики Герман Галущенко заявил, что повышение тарифов на электроэнергию "может быть одним из решений для возобновления энергосистемы", и этот вопрос сейчас обсуждается. По его словам, "чего только не пишут сейчас: и 6 гривен/кВтч, и 8 грн гривен/кВтч".