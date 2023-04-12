Новые платежки - "Нафтогаз" анонсировал изменения

Клиентам газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины" объединили все бумажные квитанции за потребление и распределение газа в один файл. Обновленные платежки украинцы получат уже в апреле. Об этом заявили в "Нафтогазе" в Facebook.

“Уже в апреле клиенты ГК «Нафтогаз Украины», а также Кропивницкого филиала «ГАЗСЕТИ», АО «Днепрогаз», АО «Харьковгаз», АО «Харьковгоргаз», АО «Криворожгаз» и АО «Донецкоблгаз» получат счета за март и возможность убедиться, насколько удобно и комфортно. Ведь все реквизиты, индивидуальные QR-коды и данные по вариантам передачи показаний и оплаты собраны в одном месте”, - говорится в сообщении "Нафтогаза".

Такие изменения существенно сократят расходы на печать и доставку квитанций, что поможет нам сохранить не одно дерево и быть более дружественными к окружающей среде.

В компании отметили, что в личном кабинете my.gas.ua электронные квитанции будут поступать абонентам без изменения.

Напомним, уже с апреля украинцы будут платить больше за водоснабжение и водоотвод. Увеличение тарифов на свет, газ и тепло в правительстве отсрочили до конца отопительного сезона.

Стоимость услуг централизованного водоснабжения и водоотвода планировалось повысить с января 2023 г., но Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила его.

Новый проект НКРЭКУ предусматривает повышение цен в 2 этапа: с 1 апреля (на 12,3%) и с 1 июля (на 14,1%). В сумме оплата за воду составит около 60 грн/мес.

Каждый водоканал имеет право самостоятельно устанавливать тарифы, поэтому конечная сумма квитанции будет зависеть от региона проживания.

Отметим, в Пенсионном фонде сообщили, что с 1 мая по 30 сентября в Украине будут рассчитаны субсидии на неотапливаемый период. Для подавляющего большинства получателей они будут рассчитаны автоматически, однако есть категории людей, которые обязательно должны отдельно обратиться за назначением субсидии и на этот период.

В то же время обязательно подать заявление и декларацию для начисления субсидии на неотапливаемый период необходимо, если: