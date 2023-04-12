Нові платіжки - “Нафтогаз” анонсував зміни

Клієнтам газопостачальної компанії “Нафтогаз України” і ТОВ “Газорозподільні мережі України” об'єднали всі паперові квитанції за споживання і розподіл газу в один файл. Оновлені платіжки українці отримають вже у квітні. Про це заявили у “Нафтогаз” у Facebook.

“Вже у квітні клієнти ГК «Нафтогаз України», а також Кропивницької філії “ГАЗМЕРЕЖІ”, АТ “Дніпрогаз”, АТ “Харківгаз”, АТ “Харківміськгаз”, АТ “Криворіжгаз” і АТ “Донецькоблгаз” отримають березневі рахунки та матимуть можливість переконатися, наскільки це зручно та комфортно. Адже всі реквізити, індивідуальні QR-коди та дані щодо варіантів передачі показань й оплати зібрано в одному місці”, - йдеться в повідомленні від “Нафтогаз”.

Такі зміни суттєво скоротять витрати на друк та доставку квитанцій, що допоможе нам зберегти не одне дерево та бути більш дружніми до довкілля

У компанії зазначили, що в особистому кабінеті my.gas.ua електронні квитанції надходитимуть абонентам без зміни.

Нагадаємо, вже з квітня українці платитимуть більше за водопостачання і водовідведення. Підвищення тарифів на світло, газ і тепло в уряді відтермінували до кінця опалювального сезону.

Вартість послуг централізованого водопостачання та водовідведення планувалося підвищити з січня 2023, але Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скасувала його.

Новий проект НКРЕКП передбачає підвищення цін у 2 етапи: з 1 квітня (на 12,3%) та з 1 липня (на 14,1%). В сумі сплата за воду становитиме приблизно 60 грн/міс.

Кожен водоканал має право самостійно встановлювати тарифи, тому кінцева сума у квитанції залежатиме від регіону проживання.

Зазначимо, у Пенсійному фонді повідомили, що Із 1 травня по 30 вересня в Україні будуть розраховані субсидії на неопалювальний період. Для переважної більшості одержувачів вони будуть розраховані автоматично, однак є категорії людей, які мають обов’язково окремо звернутися за призначенням субсидії і на цей період.

Водночас обовʼязково подати заяву та декларацію для нарахування субсидії на неопалювальний період необхідно, якщо: