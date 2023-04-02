Вода, газ і електроенергія: які тарифи зростуть вже з квітня

Вже з квітня українці змушені будуть платити більше за водопостачання і водовідведення. Підвищення тарифів на світло, газ і тепло в уряді відтермінували до кінця опалювального сезону.

Вартість послуг централізованого водопостачання та водовідведення планувалося підвищити з січня 2023, але Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скасувала його, повідомляє "РБК".

Новий проект НКРЕКП передбачає підвищення цін у 2 етапи: з 1 квітня (на 12,3%) та з 1 липня (на 14,1%). В сумі сплата за воду становитиме приблизно 60 грн/міс.

Кожен водоканал має право самостійно встановлювати тарифи, тому кінцева сума у квитанції залежатиме від регіону проживання.

Спеціальний період пільгових цін на електрику повинен був скінчитися в Україні 1 квітня, однак у Кабміні ухвалили рішення збільшити його термін ще на місяць.

До кінця квітня тарифи збережуться на рівні 1,44 грн/кВт-год – при споживанні до 250 кВт на місяць і 1,68 грн/кВт-год – понад 250 кВт на місяць. Ціни не зміняться також для гуртожитків, юридичних осіб, які розселяють у себе переселенців, дачних кооперативів, гаражів та релігійних організацій.

Підвищення цін на газопостачання заборонено мораторієм уряду на час дії воєнного стану та ще 6 місяців після його закінчення.

Згідно із законом про мораторій на тарифи, ціна на природний газ для населення не може перевищувати ту, що була встановлена у договорі з постачальником на 24 лютого 2022 року.

Більшість споживачів України є клієнтами "Нафтогазу" та в квітні продовжать отримувати газ за ціною 7,96 грн/кубометр. В інших постачальників вартість послуг приблизно на тому ж рівні – від 7,7 до 10 грн/куб.м.

Зазначимо, Кабінет міністрів України у грудні затвердив порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам у розмірі 14 млрд грн на компенсацію різниці в тарифах на тепло і гарячу воду, аби тарифи для людей залишилися зараз без змін.