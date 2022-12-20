Тарифи на тепло і воду не зміняться: Кабмін виділив компенсацію місцевим бюджетам

Кабінет міністрів України під час засідання 20 грудня затвердив порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на тепло і гарячу воду. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Рішення, як запевняють в уряді, дозволить зберегти тарифи на тепло і воду для побутових споживачів незмінними.

"Про що йде мова? Уряд передає місцевій владі 14 млрд грн у вигляді субвенції. Це кошти, аби тарифи на тепло й гарячу воду для людей залишилися зараз без змін, але при цьому в підприємств теплопостачання були кошти для безперебійної роботи та ремонтів", — резюмував очільник уряду.

Шмигаль зазначив, що Кабмін буде і надалі підтримувати місцеву владу, в тому числі в питанні тарифів.

Крім того, Кабмін продовжив дію спеціальних обов’язків, покладених на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку, до 31 березня 2023 року.

Нагадаємо, ціни на електроенергію становлять для індивідуальних побутових споживачів 1,44 грн/кВт⋅год при споживанні до 250 кВт⋅год на місяць та 1,68 грн/кВт⋅год при споживанні понад 250 кВт⋅год на місяць.

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