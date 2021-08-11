Энергетика 1 час назад

Кабмин ввел льготный тариф на электричество для граждан, потребляющих до 250 кВт-ч

Льготный тариф для граждан, потребляющих до 250 кВт-ч, будет составлять 1,44 грн за кВт-ч, для остального населения тариф останется 1,68 грн/кВт-ч. Новые правила заработают с 1 октября.

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Кабинет министров ввел льготный тариф на электроэнергию 1,44 грн/кВт-ч для граждан, потребляющих до 250 кВт-ч. Об этом в своем телеграмм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"По инициативе президента Владимира Зеленского тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-ч, будет снижен до 1,44 грн за кВт (с нынешних 1,68 грн). В то же время для тех украинских семей, потребляющих более 250 кВт-час в месяц, тарифы остаются без изменений. Новые правила заработают с 1 октября", — написал он.

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При этом премьер не сообщил, за счет чего будут снижены тарифы.

ПСО

Новая модель спецобязательств/Инфографика: телеграм-канал Дениса Шмыгаля

Напомним, 2 августа на закрытом заседании Министерство энергетики представило новую модель спецобязательств по поставке электроэнергии населению. Представленный проект предполагал, что тарифы на электроэнергию для населения будут снижены с нынешних 1,68 за кВт-ч до 1,44 за кВт-ч за счет снижения тарифов на распределение электроэнергии.

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Новая модель вызвала критику экспертного сообщества поскольку она противоречила закону о рынке электроэнергии, а также соглашению об ассоциации Украины и ЕС. По мнению экспертов, такие шаги правительства могут стать препятствием при интеграции Объединенной энергосистемы Украины с энергосистемой континентальной Европы, которая запланирована на 2023 год. 

Кроме того, снижение тарифов на распределение может нивелировать эффект от введенного ранее RAB-стимулирования, которое направлено на модернизацию украинских электросетей, средний износ которых составляет 50%.

Источник фото: Depositphotos

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