Тариф для населения могут снизить за счет денег на ремонт электросетей — Минэнерго

Кабинет министров Украины может снизить тариф на электроэнергию для населения на 24 копейки за кВт.час, до 1,44 грн/кВт.час, за счет изъятия у облэнерго средств для ремонтов электрических сетей.

Об этом говорится в проекте постановления, разработанного Министерством энергетики, передает РБК-Украина. По информации издания, проект будет рассмотрен на заседании 6 августа.

Льготный тариф 1,44 грн/кВт.час будет действовать для всех категорий потребителей вне зависимости от уровня дохода и месячного потребления до 30 апреля 2022 года.

Финансировать льготный тариф планируют как за счет государственных компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", так и за счет денег, предназначенных для ремонтов линий электропередачи.

НАЭК "Энергоатом" будет обязан продавать электроэнергию по 15 копеек за кВт.час, а "Укргидроэнерго" — по 1 копейке за кВт.час.

При этом все облэнерго будут компенсировать разницу между рыночной ценой на электроэнергию и льготным тарифом за счет своих инвестиционных программ.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров намерен продлить до 30 апреля 2022 года возложение специальных обязательств на участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов, под которыми понимается субсидирование поддержания нерыночной цены на электроэнергию для населения.

Напомним, что 28 июля Кабинет министров сохранил фиксированную цену электроэнергии для населения в размере 1,68 грн/кВт·ч еще на месяц — до 1 сентября. Месяцем ранее действие тарифа было продлено, соответственно, до 1 августа.

До этого планировалось, что новая модель, предусматривающая дифференцированные тарифы для населения в зависимости от объемов потребления, заработает с августа.

В частности, предусматривалось разделение потребителей на несколько категорий: самый низкий тариф, ниже 1,68 грн/кВт·ч, предполагался для потребителей с объемами до 100 кВт·ч, самый высокий, около 3,4 грн/кВт·ч, для потребителей с объемами от 500 кВт·ч.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram

Источник фото: Depositphotos