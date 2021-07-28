Энергетика 1 час назад

В Украине фиксированную цену электроэнергии 1,68 грн/кВт-ч хотят сохранить до 1 сентября

Срок действия нынешней модели возложения специальных обязательств на рынке электроэнергии в Кабмине намерены продлить еще на один месяц

Фото: iaea.org Фото: iaea.org
Фото: iaea.org

Кабинет министров Украины намерен сохранить фиксированную цену электроэнергии для населения в размере 1,68 грн/кВт-ч еще на месяц — до 1 сентября 2021 года.

Принятие соответствующего решения внесено в повестку дня заседания правительства в среду, 28 июля, сообщает "Интерфакс-Украина".

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"Учитывая необходимость продления защиты бытовых потребителей от резкого повышения цен на электроэнергию, предлагается продлить срок действия нынешней модели возложения специальных обязательств на рынке э/э (ПСО) еще на один месяц — до 31 августа 2021 года", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления о внесении изменений в постановления от №483 от 5 июня 2019 года и №439 от 28 апреля 2021 года.

Согласно записке, продление сроков действия нынешней модели ПСО создаст предпосылки для более эффективной отработки с заинтересованными сторонами новой его модели с последующим направлением на рассмотрение Кабмина.

Указано, что Министерство энергетики провело ряд совещаний по поводу новой модели ПСО с национальным энергорегулятором НКРЭКУ и участниками рынка и завершает подготовку согласованных предложений по ней, направленных на стабилизацию участвующих в ПСО предприятий путем сокращения объема субсидирования бытовых потребителей с одновременной защитой уязвимых категорий.

Напомним, Кабинет министров постановлением №659 от 29 июня 2021 года продлил действующий механизм специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения и сохранил действующую цену для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 августа 2021 года.

Читайте также:
В Украине вскоре поднимут тариф на электроэнергию — глава НКРЭКУ

Планировалось, что новая модель, предусматривающая дифференцированные тарифы для населения в зависимости от объемов потребления, будет внедрена начиная с последнего месяца лета. В частности, предусматривалось разделение потребителей на несколько категорий: самый низкий тариф, ниже 1,68 грн/кВт-ч, предполагался для потребителей с объемами до 100 кВт-ч, самый высокий — около 3,4 грн/кВт-ч для потребителей с объемами от 500 кВт-ч.

При этом еще в конце апреля Минэнерго заявляло о намерениях до 1 июля представить новую модель возложения спецобязательств на участников рынка для обеспечения электроэнергией бытовых потребителей.

Кабмин тогда продлил действие этого режима, предполагающего сохранение тарифа на электричество для населения на уровне 1,68 грн/кВт⋅час, до 30 июня.

В то же время экспертное сообщество еще в апреле отмечало, что данный тариф будет продлеваться и в дальнейшем, а полноценный рынок электроэнергии для населения в ближайшее время введен не будет.

Также правительство отменило внедрение с 1 июня 2021 года нового варианта спецобязательств на рынке электроэнергии для населения, предусматривающего продажу ресурса НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" напрямую поставщикам универсальных услуг, минуя ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок").

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Центрэнерго" завершило 2 квартал с прибылью 204 млн гривен
"Центрэнерго" завершило 2 квартал с прибылью 204 млн гривен
АМКУ отозвал свое разрешение на концентрацию Новинским 30% "Харьковоблэнерго"
АМКУ отозвал свое разрешение на концентрацию Новинским 30% "Харьковоблэнерго"
В Smart Holding отреагировали на решение АМКУ: "Мы стали "неудобными" акционерами"
В Smart Holding отреагировали на решение АМКУ: "Мы стали "неудобными" акционерами"
Загрузка...
Новое видео
Як з українських ресторанів McDonald's звозять сміття під Київ

Новости дня

  1. Кабмин хочет сделать платными шесть дорог в Украине: проезд будет стоить до 5 грн за км

  2. Realme выпустит флагманский смартфон с беспроводной зарядкой

  3. Билеты до 2 тысяч грн: УЗ обновила поезд в Запорожье вагонами с розетками и видеокамерами

  4. "Иногда лучше жевать, чем говорить" — Ткаченко ответил Саакашвили на обвинения в коррупции

  5. "Газпром" отказался увеличить транзит газа в Европу через Украину в августе

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...