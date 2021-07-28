В Украине фиксированную цену электроэнергии 1,68 грн/кВт-ч хотят сохранить до 1 сентября

Кабинет министров Украины намерен сохранить фиксированную цену электроэнергии для населения в размере 1,68 грн/кВт-ч еще на месяц — до 1 сентября 2021 года.

Принятие соответствующего решения внесено в повестку дня заседания правительства в среду, 28 июля, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Учитывая необходимость продления защиты бытовых потребителей от резкого повышения цен на электроэнергию, предлагается продлить срок действия нынешней модели возложения специальных обязательств на рынке э/э (ПСО) еще на один месяц — до 31 августа 2021 года", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления о внесении изменений в постановления от №483 от 5 июня 2019 года и №439 от 28 апреля 2021 года.

Согласно записке, продление сроков действия нынешней модели ПСО создаст предпосылки для более эффективной отработки с заинтересованными сторонами новой его модели с последующим направлением на рассмотрение Кабмина.

Указано, что Министерство энергетики провело ряд совещаний по поводу новой модели ПСО с национальным энергорегулятором НКРЭКУ и участниками рынка и завершает подготовку согласованных предложений по ней, направленных на стабилизацию участвующих в ПСО предприятий путем сокращения объема субсидирования бытовых потребителей с одновременной защитой уязвимых категорий.

Напомним, Кабинет министров постановлением №659 от 29 июня 2021 года продлил действующий механизм специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения и сохранил действующую цену для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 августа 2021 года.

Планировалось, что новая модель, предусматривающая дифференцированные тарифы для населения в зависимости от объемов потребления, будет внедрена начиная с последнего месяца лета. В частности, предусматривалось разделение потребителей на несколько категорий: самый низкий тариф, ниже 1,68 грн/кВт-ч, предполагался для потребителей с объемами до 100 кВт-ч, самый высокий — около 3,4 грн/кВт-ч для потребителей с объемами от 500 кВт-ч.

При этом еще в конце апреля Минэнерго заявляло о намерениях до 1 июля представить новую модель возложения спецобязательств на участников рынка для обеспечения электроэнергией бытовых потребителей.

Кабмин тогда продлил действие этого режима, предполагающего сохранение тарифа на электричество для населения на уровне 1,68 грн/кВт⋅час, до 30 июня.

В то же время экспертное сообщество еще в апреле отмечало, что данный тариф будет продлеваться и в дальнейшем, а полноценный рынок электроэнергии для населения в ближайшее время введен не будет.

Также правительство отменило внедрение с 1 июня 2021 года нового варианта спецобязательств на рынке электроэнергии для населения, предусматривающего продажу ресурса НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" напрямую поставщикам универсальных услуг, минуя ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок").

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