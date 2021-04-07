До трех гривен за киловатт/час. Стоит ли ждать роста цен на электричество этим летом?

В прошлом году правительство решило форсировать ранее взятый курс на либерализацию украинской энергетики. С августа прошлого года в Украине заработал полноценный рынок газа для населения. А в конце декабря, под елочку, правительство отменило льготный тариф для бытовых потребителей, который предусматривал цену в 90 копеек за первые 100 кВт-час.

Новый тариф вступил в силу с 1 января текущего года. И хотя предусматривалось, что льготы для населения будут действовать до конца эпидемического сезона (31 марта), правительство на заседании 24 марта решило продлить льготный тариф до 1 мая.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Рыночный курс и отмена ПСО в энергетике являются одними из главных требований МВФ и других западных партнеров. На это же как на одно из возможных условий для синхронизации украинской энергосистемы с европейской недвусмысленно намекал директор секретариата Энергетического Сообщества Янез Копач. Однако власть пока не спешит либерализировать этот рынок.

Delo.ua разбиралось, будет ли Кабмин продлевать льготный тариф в 1,68 грн за кВт/час и когда в Украине может заработать полноценный рынок электроэнергии для населения.

Продлят ли льготный тариф?

По мнению директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева Кабмин откровенно боится отменять специальные обязательства для Энергоатома и Укргидроэнерго, поскольку это неминуемо приведет к росту розничных цен до 3 гривен за кВт-час и выше. Даже больше, поскольку в этот тариф будет включен и тариф на передачу электроэнергии. А еще постоянно откладывалось повышение тарифа "Укрэнерго", но это тоже нужно сделать, потому что и этой компании нужно откуда то брать средства.

"И это повышение является неизбежным, так как и Энергоатом, и Укргидроэнерго, и Укрэнерго не могут сформировать устойчивую прибыль при таких правилах игры. И эти компании не смогут обеспечивать высокую надежность и безопасность соответствующих энергоблоков, поскольку средств на это у них фактически не осталось", — говорит Рябцев.



Кроме того, по словам эксперта, на власти давит и МВФ, который говорит, что сохранение таких спецобязательств противоречит обязательствам, которые правительство взяло на себя еще при подписании меморандума в июне прошлого года.

"Поэтому решать что-то будет нужно, но что именно никто до сих пор не знает. Существует ряд предложений, но они до сих пор не приобрели очертаний конкретного документа. Экономически обоснованного и юридически правильно оформленного. И здесь просматривается неспособность Кабинета министров к решению серьезных проблем и к подмене комплексных действий реагированием на ситуативные кризисы. Комплексное решение это не для Кабмина", — считает Рябцев.

По его мнению, действия Кабмина на кризисы в энергетическом секторе — это, скорее, ситуативная реакция на проблемы, но никак не реализация продуманного плана.

"Они рассказывают, что есть некие программы, планы, но кроме рассказов о зеленом курсе никаких реальных действий по снижению энергетической бедности в стране не наблюдается", — говорит Рябцев.

Руководитель газопоставляющей компании ETG.UA Владимир Шведкий также сомневается, что власти пойдут на повышение тарифа на электроэнергию.

"После народных волнений этой зимой по поводу цен на газ и последующих попыток правительства ограничить их рост и даже снизить, вряд ли будет увеличена стоимость электроэнергии для населения. Поэтому, на наш взгляд, у тарифа 1,68 грн за кВт⋅ч высоки шансы на продление", — говорит Шведкий.

По словам СЕО группы поставщиков энергоресурсов TOLK Владимира Крупко, поставщики электроэнергии ожидали, что 31 марта закончится ПСО на рынке электроэнергии, заработает новый механизм так называемого финансового ПСО, когда поставщики универсальной услуги (ПУУ) покупали бы электроэнергию не у Гарантированного Покупателя, а на рынке, то есть, на сегментах двусторонних договоров, РДН и ВДР.

"Но этого не произошло, было принято постановление Кабмина, которое фактически продлило на месяц действие старого ПСО и оставило цену, принятую с 1 января текущего года, на уровне 1,68 копеек за кВт/час. Знаменательно, что такое продление установили всего лишь на один месяц, то есть, насколько мы понимаем, в разработке сейчас находится новая модель, которая была еще не готова, но, тем не менее, правительство настроено ее реализовать и взяло еще месяц для того, чтобы окончательно подготовить документ и выдать его на-гора. Соответственно, стоит ожидать каких-то интересных изменений с 1 мая текущего года", — говорит Крупко.

По его словам, все участники рынка однозначно понимают, что цена в 1,68 не является рыночной, а имеет, к сожалению, социальный характер.

Будет ли рынок?

Крупко также сомневается, что правительство отпустит рынок электроэнергии в свободное плаванье по аналогии с рынком природного газа.

"Мое мнение: нет, во всяком случае, не в этом году, поскольку вопрос, опять же, больше социальный. Уколовшись на формировании цен на рынке газа, правительство и президент, скорее всего, побоятся в этом году пойти на либерализацию рынка электроэнергии. Скорее всего, и это перспектива до ближайших президентских или парламентских выборов, — цена останется субсидированной", — говорит СЕО TOLK.

По его мнению, более вероятно стоит ожидать изменение механизма самого ПСО, в результате чего ответственность покупки необходимых объемов электроэнергии для населения будет переложена с Гарантированного покупателя на поставщиков универсальных услуг (ПУУ) с последующей компенсацией их затрат, что в свою очередь может еще больше увеличить существующие громадные кассовые разрывы у ПУУ.

Как рассказали Delo.ua источники в одном из ПУУ, кассовые разрывы появились потому, что платежная дисциплина населения упала. Этому поспособствовали как заявления властей о том, что "можно не платить за коммуналку", так и карантинный законодательный запрет на начисление штрафных санкций за просрочку платежей. Кроме того, неплательщиков запретили отключать на период действия карантина плюс тридцать дней. При этом, дело не в ухудшении финансового положения потребителей: большие долги накапливают как раз владельцы престижной недвижимости, среди которых немало известных людей.

В том, что в ближайшее время в Украине может полноценно заработать рынок электроэнергии для населения сомневается и Шведкий. По его мнению, рынок поставок электроэнергии также монополизирован отдельными игроками, как и рынок газа с той разницей, что электроэнергию потребляют практически все без исключения, а значит, она более стратегический ресурс. При открытии этого рынка высока вероятность скачка цен, так как нынешний их уровень едва покрывает затраты поставщиков и не соответствует европейскому уровню цен.

При этом, из-за того, что снова могут появиться тарифные майданы в регионах, реформа этого сегмента может пойти по другому сценарию. Открытие этого рынка могут перенести, разделить на этапы или изменить форму открытия этого рынка. Это может привести к так называемой квази-реформе. И потребитель не ощутит в полной мере все преимущества свободного выбора на этом рынке.

"Но мы все же ждем открытия этого рынка, планируем на нем закрепляться и увеличивать продажи в случае его открытия. Опыт реализации электроэнергии в сфере B2B у нас имеется с июля 2019 года и нам ничто не мешает его масштабировать на население", — говорит Шведкий.

Основатель консалтинговой компании EXPRO Consulting Геннадий Кобаль также считает, что сейчас есть все основания полагать, что правительство будет и дальше продолжать политику ПСО на рынке электроэнергии.

"Мы видим что он отстает от рынка газа и мы видим даже на рынке газа для населения очень много нерешенных проблем. И в такой ситуации спешить с внедрением рынка электроэнергии, мне кажется, не стоит. Тем более у нас есть проблемы на рынке поставок электроэнергии для промешенных потребителей, где тоже есть нерешенные проблемы.

Кобаль считает, что Украине еще нужно приложить много усилий для того, чтобы мы интегрировались в европейскую энергосистему. Это бы давало нам возможность импортировать электроэнергию в страны Европы и экспортировать оттуда.

Поскольку Украина движется в этом направлении и у нас уже есть дорожная карта, это вопрос нескольких лет.

"Но нам нужно потратить еще много усилий, чтобы отключиться от энергосистем России и Беларуси, но это займет несколько лет. Ранее нет смысла. Поскольку мы видели, сколько проблем на рынке электроэнергии для промышленности. Там перепады цен, там злоупотребления", — считает эксперт.

Читайте также: Низкая надежность и плохая экология. Что мешает Украине объединить энергосистему с Европой

Вместо резюме

Хотя участники рынка и ожидают полноценного запуска сегмента для населения, все понимают, что в ближайшее время этого не будет. Последствия тест-драйва рынка газа в первые месяцы отопительного сезона заставили правительство свернуть либерализацию и ввести ПСО и там.

Ввиду этого опыта, а также того, что даже на рынке электроэнергии для промышленности есть много злоупотреблений и проблем, никто не рискнет отпустить в свободное плавание рынок электричества. Даже несмотря на риски поссориться с МВФ.

Степан Крьока, специально для Delo.ua