Кабмин продлил действие цены электроэнергии для населения 1,68 грн/кВт⋅ч

Кабинет министров решил продлить действие льготного тарифа на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт⋅ч с 1 апреля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Цена на электроэнергию для украинцев расти не будет и останется на уровне 1,68 грн за кВт⋅ч. Правительство поддержало это решение. государственная компания "Энергоатом" продолжит поставлять электроэнергию для людей по льготной цене", — написал он, не указав срок, на который принимается такое решение.

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В то же время глава правительства отметил, что Кабмин разрешил "Энергоатому" "полноценно работать на рынке", что даст компании возможность получать необходимые средства для ремонтов, модернизации и безопасного функционирования наших атомных электростанций.

"Вопрос тарифов, развития энергетических рынков и конкуренции на них постоянно остается в нашей повестке дня. Мы продолжаем работать, чтобы украинцы получали справедливые платежки, а на энергетических рынках не было монополизма и злоупотреблений", — добавил премьер.

Напомним, Кабмин установил с 1 января до 1 апреля фиксированный льготный тариф на электроэнергию для населения в 1,68 грн/кВт⋅час с НДС. Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко тогда заявлял, что если бы такое решение не было принято, с 1 января электричество населению поставлялось бы на рыночных условиях, и цена на него выросла бы в 2,5 раза.

Тариф в 1,68 грн/кВт⋅час ранее действовал на большие объемы потребления, но сейчас отныне применяется ко всем бытовым потребителям, независимо от объемов потребления, места потребления и социального статуса.

Пересмотр тарифов анонсировался правительством еще в конце ноября. Тогдашний исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко заявлял, что стоимость транспортировки электроэнергии населению с учетом тарифа поставщика универсальных услуг составляет 1,03 грн/кВт⋅час, а средневзвешенный по Украине тариф для населения составляет 1,04 грн/кВт⋅час.

Таким образом цена на электроэнергию для населения фактически составляла в среднем лишь 1 копейку за кВт⋅час, а остальное забирали облэнерго за транспортировку, и соответственно, с ростом тарифов НЭК "Укрэнерго" на транспортировку поставка электроэнергии населению станет убыточной.