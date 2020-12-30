Сюрприз под елочку: почему Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 января

Помимо экономического кризиса и пандемии 2020 год может запомниться украинцам как год отмены льгот на энергоносители для населения. С 1 августа заработал рынок газа для населения, уравняв таким образом цену для бытовых потребителей и для промышленности. Хотя сама идея рынка предполагает гражданам возможность сменить поставщика газа, выбрав цену дешевле, в текущем отопительном сезоне многие бытовые потребители были неприятно удивлены высоким ценам в своих платежках.

Несмотря на то, что такие шаги отнюдь не добавляют популярности текущей власти, накануне Нового года Кабмин пошел на еще одно непопулярное решение. Так, на внеочередном заседании 28 декабря правительство отменило льготный тариф для бытовых потребителей, который предусматривал цену в 90 копеек за первые 100 кВт-час с 1 января следующего года.

Кроме того, Кабмин установил с 1 января до 1 апреля новый льготный тариф в 1,68 грн/кВт-час с НДС. Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что если бы такое решение не было принято, с 1 января электричество населению поставлялось бы на рыночных условиях и цена на него выросла бы в 2,5 раза.

Пересмотр тарифов анонсировался правительством еще в конце ноября. Тогда исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко заявлял, что стоимость транспортировки электроэнергии населению с учетом тарифа поставщика универсальных услуг составляет 1,03 грн/кВт-час, а средневзвешенный по Украине тариф для населения составляет 1,04 грн/кВт-час. Таким образом цена на электроэнергию для населения составляет всего 1 коп/кВт-час (остальное забирает облэнерго за транспортировку), а с ростом тарифов НЭК "Укрэнерго" поставка электроэнергии станет убыточной.

Таким образом, правительство поэтапно сделает с тарифами на электричество для населения то же самое, что было сделано с тарифами на газ, а именно — уравняет цену для населения и промышленности.

Delo.ua опросило экспертов и узнало, почему в правительстве отменили льготы, можно ли было избежать такого сценария и к чему такое решение может привести в дальнейшем.

Причины отмены

По мнению экспертов, решение Кабмина было обусловлено внешними и внутренними факторами. В частности, ведущий эксперт энергетических программ "Центра Разумкова" Максим Билявский отмечает, что на сегодняшний день на рынке сформировалась большая задолженность за счет высоких "зеленых тарифов" и больших мощностей "зеленой генерации". Поэтому возникает потеря финансовой ликвидности рынка и фактически происходит банкротство системообразующих энергетических предприятий и оператора системы передачи. На этом фоне происходит кредитование оператора.

"Одним из шагов, о котором неоднократно говорилось во властных кабинетах, было, безусловно, выравнивание цены. Поэтому, если быть искренним, то нужно признать, что это решение готовилось. Постановление, которым устанавливался тариф 90 копеек за первые 100 кВт, действовало до 31 декабря 2020 года. То есть сам дедлайн — конец 2020 — был заложен еще в 2019 году", — говорит Билявский.

По словам Билявского, цена в рамках PSO составляла для генерирующих компаний 1 копейку. Все остальное — это была уплата, которая шла оператору системы передачи и оператору системы распределения, и этих денег им не хватало. Поэтому тариф был повышен, чтобы увеличить поступление средств.

"Мы оцениваем эффект для рынка примерно в 4 млрд гривен с учетом платежной дисциплины. Но надо дать ответ на вопрос, что кризис неплатежей и груз долговых обязательств на конец года никто не решил. Можно ли было избежать этой истории. Нет, нельзя. Потому что развивать критическую инфраструктуру, генерирующие предприятия, государственные в условиях перекрестного субсидирования нельзя", — говорит он.

Эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский также считает, что власти пошли на отмену льготных тарифов для того, чтобы решить проблему с задолженностью перед инвесторами в "зеленую генерацию".

"У нас энергетический рынок с долгами, у нас зеленая энергетика, которая съедает с рынка львиную долю денег, будут отвечать по обязательствам. Ведь есть гарантированный покупатель, который должен покрывать зеленый тариф. Вместо пересмотра зеленого тарифа они (власть, — Delo.ua) пошли таким путем", — говорит эксперт.

По его мнению, цена для население будет повышаться и в дальнейшем, пока не сравняется с ценой для промышленности. Он считает, что с 1 апреля она может подняться до 2-2,5 грн/кВт-ч и будет расти в дальнейшем. Горизонт, если исходить из слов Витренко, составляет 4 грн/кВт-ч.

"Такая же ситуация в свое время была с газом. Витренко в прошлый раз это делал и, я думаю, он справится и с этой задачей", — говорит Землянский.

По словам эксперта, никаких других источников на сегодня кроме бюджета или кредитных заимствований ОВГЗ на рынке нет. Поэтому власть пойдет путем наименьшего сопротивления.

"У нас с вами нет штата юристов, чтобы отстаивать свои права и доказывать, что это приведет вас к убыткам, а у энергетических компаний есть, у промышленных предприятий есть", — отмечает он.

В свою очередь директор социальных программ "НТЦ Психея" Геннадий Рябцев говорит, что предложение отменить льготный тариф для населения и выровнять цену с ценой для промышленности звучало еще полтора года назад от экс-руководителя НКРЭКУ Оксаны Кривенко. Однако тогда оно не нашло поддержки ни в правительстве, ни в самой комиссии. Сейчас же закончился срок действия постановления о введении льготного тарифа. К тому же, такое обязательство содержится в подписанном меморандуме с МВФ.

"Там сказано, что будут отменены все специальные обязательства, введенные для обеспечения общественных интересов на рынках электрической энергии и природного газа", — говорит эксперт.

Последствия

При этом Рябцев считает, что отмена льготных 100 кВт-ч, в первую очередь, скажется на платежках граждан. "Средний объем потребления в украинских домохозяйствах выше 200 кВт/ч в месяц. Как правило, двухкомнатная квартира, в которой проживает трое-четверо жильцов, потребляет примерно 200 кВт/ч в месяц. Такое повышение означает, что платежка вырастет примерно на 30%", — отмечает он.

Но наиболее ощутимо повышение тарифов скажется на домохозяйствах, которые полностью перешли на электрическое отопление. Эксперт рассказывает, что в Днепре есть целая кампания, в рамках которой централизованное отопление в ряде районов города было заменено на электрическое.

"Им будет тяжело не столько этой зимой, сколько в следующем году. Поскольку этот "льготный" тариф будет действовать до 31 марта, а дальше цену повысят еще больше", — отмечает Рябцев.

Он отмечает, что на рынке электроэнергии, в отличие от рынка природного газа, у населения нет возможности выбора поставщика. Из-за того, что электроэнергию нельзя хранить, на этом рынке не может быть множества трейдеров, которые конкурируют за потребителя.

По мнению эксперта, становление рынка электричества во всех странах приводило к росту цены для потребителя. Но в странах Европы рост сдерживался теми правилами, которые были введены, и в Европе не допускался диктат поставщика, а в Украине и на рынке природного газа, и на рынке электричества он есть.

"Рыночные отношения невозможны, если существует проблема долгов, небалансов и неплатежей. Если проблемы не решаются, то ни о каких рыночных ценах говорить нельзя. Будут те цены, которые устраивают исключительно поставщика", — отмечает Рябцев.

По его мнению, государство должно быть независимым арбитром в спорах между потребителями и поставщиками. Но наше государство не является таковым, а постоянно берет сторону поставщиков.

Землянский считает, что повышение тарифов, в первую очередь, приведет к ослаблению платежной дисциплины бытовых потребителей и дальнейшему обнищанию населения. По мнению эксперта, в первую очередь пострадают социально незащищенные слои населения, которые живут в многоквартирных домах и ранее потребляли до 200 кВт-ч, чтобы сэкономить.

В свою очередь Билявский считает, что отмена перекрестного субсидирования принесет больше пользы, чем вреда и для населения, и для экономики. По его словам, если бы льготные 100 кВт-ч продлили, то население заплатило бы даже больше из-за того, что всю тяжесть проблем рынка электричества пришлось бы взять на себя промышленности. А это привело бы к удорожанию продуктов для населения за счет роста энергетической составляющей в себестоимости.

Билявский также говорит, что выравнивание цены электроэнергии для всех категорий потребителей приведет к ликвидации манипуляций с ценами на рынке. Это, в свою очередь, повысит прогнозируемость котировок и позволит участникам рынка проводить среднесрочное планирование своей деятельности. Данный шаг будет способствовать увеличению прозрачности торговых операций и, соответственно, ценообразования на потребительские товары.

"Таким образом, это наиболее сбалансированное решение, которое создаст благоприятные условия для развития национальной экономики в посткоронокризисный период, за счет сохранения конкурентоспособности отечественных предприятий, устойчивого развития альтернативной энергетики, а также привлечения инвестиций. Выравнивание цен в комплексе с другими мерами позволит уменьшить градиент роста конечной стоимости электроэнергии для промышленных потребителей", — отмечает эксперт.

По его мнению, наибольший среднегодовой прирост цены в 8,2% будет в 2022 году, а в 2023-2026 цена электроэнергии будет повышаться максимум до 6-7%. В дальнейшем, например, в 2030, рост цены не превысит 1,2%.

"Наиболее показательно демонстрирует характер перекрестного субсидирования сравнение тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей с динамикой роста средней пенсии и заработной платы. Постепенное приведение цены на электроэнергию для бытовых потребителей до рыночного уровня сопоставимо с ожидаемым ростом уровня доходов граждан. Кроме этого, почти 3 млн граждан, получающих субсидии, не почувствуют влияния рыночного уровня цены на собственное благополучие", — говорит эксперт.

Выводы

Отмена перекрестного субсидирования действительно сделает условия на рынке электричества более прозрачными и справедливыми. А средства, полученные таким вот нехитрым способом, смогут частично решить проблему задолженности перед инвесторами ВИЭ. Ведь перекос на этом рынке способствовал созданию генерации задолженности перед инвесторами, а значит — ухудшению бизнес-климата и репутации страны. Также Украина взяла на себя определенные международные обязательства, которые власти должны выполнять, чтобы во время кризиса окончательно не рассориться с международными кредиторами.

Однако, не следует забывать, что речь идет о не самой богатой европейской стране, которая переживает экономический кризис. Попытка исполняющего обязанности министра энергетики Витренко растянуть повышение на некоторое время — конечно же, правильно, однако идеи повышения цен на ЖКХ никогда не находили понимания у массового избирателя. Необходимость повышать цены на газ, электричество не раз приводило к разгрому на выборах некогда фаворитов политической гонки.

Можно вспомнить того же Арсения Яценюка, рейтинг политической силы которого, по сути, убил рост цен на ЖКХ и коррупционные скандалы. А нынешняя власть не лишена ни того, ни другого.

Степан Крьока, специально для Delo.ua