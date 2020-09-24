Власти системно вводят новые правила на рынке электроэнергии для роста цен — "Интерпайп"

Украинские власти системно вводят новые правила на рынке электроэнергии для того, чтобы повысить тарифы. В итоге, в Украине на сегодня самая высокая цена на электроэнергию. Такое мнение в интервью отраслевому изданию OilPoint высказал Денис Морозов, директор по экономике и финансам украинской промышленной компании "Интерпайп".

"Мы считаем, что за последние 4-5 месяцев системно вводят новые правила на рынке, которые приводят к росту цены. Потребление снижается, и они пытаются сделать все, чтобы оно снижалось и дальше. Это в корне неправильно", — сказал он.

По его словам, в Украине на сегодня самая высокая цена на электроэнергию.

"Это факт, который подтвержден многими исследованиями. Наши партнеры французы говорят, что у них цена на электроэнергию в два раза ниже, — отметил Морозов. — В такие времена, как сейчас, многие страны стараются, чтобы цена была ниже, чтобы на экспорт было проще поставить и можно было конкурировать там. У нас же наоборот — цена на электричество стабильно высокая и каждый месяц придумывают что-то новое, чтобы цена росла и дальше".

Топ-менеджер также сообщил, что во всем мире ночью электроэнергия дешевле.

"Нужно стимулировать покупать ночью, поскольку загрузка системы минимальная. Зачем поднимать ночной тариф? Я не понимаю. Ну будем мы днем работать, будет еще больше система разбалансирована. Что дальше?", — сказал он.