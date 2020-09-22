Трубный бизнес Пинчука продолжает генерировать убытки

Компания "Интерпайп", производящая стальные трубы различного сортамента и подконтрольная Виктору Пинчуку, сообщила, что по итогам 1 полугодия 2020 года получила убыток от трубного бизнеса.

Согласно финансовому отчету, в первом полугодии этого года выручка "Интерпайпа" от продаж труб упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26%, до $236 млн, в связи со снижением объемов продаж всего сортамента трубной продукции.

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Более того, EBITDA трубного дивизиона в январе-июне 2020 года продолжает находиться в отрицательной зоне и составляет минус $5 млн.

Генеральный директор "Интерпайпа" Фади Храйбе отметил, что первое полугодие 2020 года, а также 2 квартал были непростыми как для трубного, так и для дивизиона ж/д продукции. "Интерпайпу" пришлось адаптировать свое производство к "новой реальности" под влиянием пандемии коронавируса и низких цен на нефть.

В целом в 1 полугодии 2020 года выручка "Интерпайпа" снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16%, до $468 млн, на фоне низких результатов трубного дивизиона, тогда как полугодовой показатель EBITDA составил $149 млн, главным образом за счет положительных результатов ж/д дивизиона.

В то же время, как подчеркнул Фади Храйбе, возобновление действия 34,22%-ной антидемпинговой пошлины на украинские ж/д колеса в Таможенном союзе привели к падению объемов продаж. Более того, объемы продаж ж/д продукции в Украине сократились в 1 полугодии в связи с обвалом производства вагонов.

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Но при этом, по его словам, в трубном сегменте "Интерпайпу" удалось расширить географию продаж новых премиальных соединений для добычи нефти и газа. "Компания увеличила продажи труб на европейском рынке. Поставки нефтегазовым компаниям ОАЭ, Турции и Катара позволили нарастить объемы на Ближнем Востоке", — отметил он.