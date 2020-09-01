Кризис в металлургии продолжается: экология и вирус бьют по отрасли

Это при том, что под конец 2019-го года мировая металлургия начала плавное движение вниз: цены стали падать, а правительства принимать протекционистские меры. В 2020-м ситуацию усугубил экономический локдаун из-за коронавируса.

Дорогие зеленые планы

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8 июля 2020 года Еврокомиссия в рамках "зеленого соглашения" представила водородную стратегию. Это комплекс мероприятий для продвижения зеленого водорода в евроэнергетике. Прио­ритет — развитие возобновляемого водорода, который будет производиться благодаря ветровой и солнечной энергетике.

Согласно предложенному поэтапному подходу, до 2024 года в ЕС должно быть установлено минимум 6 гигаватт электролизеров и будет производиться до 1 млн тонн водорода из возобновляемых источников. До 2030-го планируют выйти на 40 гигаватт электролизеров и производить 10 млн тонн.

Крупные компании уже сейчас начинают думать о зеленом переходе и подсчитывать, во сколько это может обойтись

К 2050 году водород должен использоваться повсеместно и вытеснить углеводороды. Чтобы достичь этой цели, создается Европейский альянс чистого водорода (European Clean Hydrogen Alliance), в рамках которого будут сотрудничать промышленность, власть, общественность и Европейский инвестбанк.

Сталелитейная промышленность — это около 9% всех выбросов СО2 в мире. Поскольку изменения в металлургии мгновенно произойти не могут, крупные компании уже сейчас начинают думать о зеленом переходе и подсчитывать, во сколько это может обойтись.

ArcelorMittal и ThyssenKrupp ранее объявили, что собираются избавиться от углерода к 2050 году. Liberty Steel более оптимистичен: он делает ставку на 2030 год.

Цена вопроса для сталелитейщиков Европы, по подсчетам консалтинговой компании Roland Berger, 100 млрд евро. В Германии провели собственные расчеты: министр экономики и энергетики Петер Альтмайер заявил, что климатическая нейтральность в химической и сталелитейной промышленности обойдется стране в 30 млрд евро. Вполне логично, что и Roland Berger, и Альтмайер надеются на поддержку ЕС. При этом, по прогнозам Европейской сталелитейной ассоциации EUROFER, производство стали с использованием водорода может обойтись дороже нынешней стоимости, что скажется на себестоимости продукции.

Голые цифры

Тем временем металлургический кризис, который начался в прошлом году, продолжается, усугубленный локдауном промышленности из-за коронавирусной пандемии.

По данным Worldsteel, за первые полгода 2020-го металлургические предприятия мира выплавили на 4,35% меньше чугуна, чем в 2019-м (673,24 млн тонн против 703,84 млн тонн соответственно). Китай при этом показал рост: металлурги КНР в январе-июне выплавили 432,68 млн тонн чугуна (на 2,19% выше аналогичного периода 2019-го — 423,41 млн тонн). Доля китайского чугуна в мировом производстве за шесть месяцев 2020 года составляет 64,3%. Украина на девятом месте среди 40 стран-производителей: 9,98 млн тонн, или 97,4% относительно января-июня 2019-го.

Сталь тоже просела. В январе-июне 2019 года в мире выплавили 928,43 млн тонн, в 2020-м — 873,13 млн тонн, что на 5,96% меньше. Здесь также в лидерах китайские сталелитейщики, в активе которых 499,01 млн тонн (на 1,43% выше первого полугодия прошлого года — 491,96 млн тонн). Доля Китая в мировой выплавке стали составляет 57,2%. На втором месте Индия (75,8% относительно прошлого года), которая вытеснила Японию (82,6% относительно прошлого года). Украина с 10,1 млн тонн (92,4% относительно первого полугодия 2019-го) на 13-м месте.

Кризис продолжается

Результаты работы ГМК Украины в первом полугодии говорят о том, что кризис лишь усугубился. Причин много: это и общемировая ситуация на рынке стали (падение цен, которое началось в третьем квартале 2019 года), и коронавирус, и государственный протекционизм на традиционных для украинской металлургии рынках сбыта. Цены снижаются, спрос на металлопродукцию упал.

При этом, уточняют в объединении предприятий "Укрметаллургпром", есть и локальные причины снижения производства основных видов металлургической продукции: тарифное давление со стороны транспортных и нефтегазовых госмонополий и "деструктивные законодательные и нормативные акты" — необоснованное ограничение по импорту серной кислоты, повышение рентных платежей за добычу железной руды, попытка повысить тарифы на передачу электроэнергии.

Состояние украинского рынка

Ferrexpo в январе-июне нарастила производство окатышей на 4,6% по сравнению с прошлым годом, до 5,58 млн тонн. При этом, как рассказали в компании, изменилась география поставок: если раньше половину отгружали в Европу, половину в Азию, то сейчас на Европу приходится треть, остальное идет в Юго-Восточную Азию и Северную Америку.

"АрселорМиттал Кривой Рог" в первом полугодии 2020 года произвел 2,5 млн тонн чугуна (против 2,6 млн тонн в 2019-м), 2,4 млн тонн стали (против 2,6 млн тонн в 2019- м) и 2,2 млн тонн проката (против 2,3 млн тонн в 2019-м). "В целом производство основных видов продукции было на уровне 90-95% от плановых показателей, — говорит Мауро Лонгобардо, генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог". — В начале второго квартала уровень производства продукции снизился до 80%, однако затем нам удалось выйти на 90% и выше".

Днепровский металлургический комбинат в январе-июне 2020 года нарастил производство проката на 2,6%, до 384,9 тыс. тонн, и сократил выплавку стали на 3,7% по сравнению с январем-июнем 2019-го, до 1,309 млн тонн. Чугун остался на прежнем уровне — 1,210 млн тонн.

"Интерпайп" отгрузил продукции на 25% меньше, чем за этот же период прошлого года. Пандемия усугубила влияние негативных факторов и привела к резкому спаду. "Основной причиной спада стало резкое снижение темпов бурения "Укргаздобычи" и фактическая остановка бурения на американском рынке. Прогноз на второе полугодие еще более неутешительный, негативные факторы продолжат влиять на все рынки присутствия компании, а в некоторых регионах могут и усилиться, — говорит CFO "Интерпайп" Денис Морозов. — В июне мы ощутили снижение спроса на ж/д продукцию. Среди основных факторов — снижение темпов вагоностроения и объемов грузоперевозок в мире, а также возобновление действия антидемпинговой пошлины на поставки в Таможенный союз. Негативные факторы будут усиливаться во втором полугодии. Первое полугодие запомнилось алогичной политикой, связанной с электроэнергией: принималось много неоднозначных решений, направленных на увеличение ее цены. И это при том, что во всем мире цена на энергоносители падает. Это ослабило наши позиции на внешних рынках".

Нас ждет медленное восстановление пострадавших секторов экономики, которое займет несколько кварталов

В "Метинвесте" объясняют: коронавирус негативно повлиял как на объемы потребления стали, так и на ценовые тренды. Если в Китае, крупнейшем потребителе стали в мире, снижение потребления будет минимальным, в остальном мире оно упадет значительно ниже средних показателей.

"Мы ожидаем, что среди промышленных секторов больше всего пострадает автомобилестроение. Строительство будет затронуто в меньшей степени, поскольку инвесторы будут заканчивать уже начатые проекты после выхода стран из жесткого карантина. Европейский рынок начинает медленно выходить из карантина. Спрос понемногу возвращается, но говорить о возврате к объемам потребления 2019 года пока не приходится. Скорее всего, нас ждет медленное восстановление пострадавших секторов экономики, которое займет несколько кварталов. В этом году мы ожидаем сокращения потребления стали на 5-10% с последующим восстановлением в 2021 году. По железорудному сырью картина более оптимистичная: цены на ЖРС будут колебаться в диапазоне $80-100 за тонну", — прогнозируют в "Метинвесте".

При этом в компании уточняют, что основной мировой тренд сейчас — защита местных производителей стали. "ЕС продолжает ужесточать режим квот против стальной продукции. Он также запустил субсидиарное расследование против турецких экспортеров. Турция увеличила импортные пошлины на сталь и планирует дальнейшее ужесточение торгового режима в случае закрытия для них европейского рынка горячекатаного рулона. Волна торговых ограничений прокатилась по странам MENA: Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и другие страны уже ввели или планируют ужесточать торговые ограничения на ввоз стальной продукции. В США и Европе запустили программы поддержки отечественных производителей для сохранения рабочих мест. К сожалению, мы не увидели никаких программ поддержки украинского промышленного сектора. Продолжается традиционная политика, направленная на рост налоговой нагрузки и тарифов на услуги монополистов", — констатируют в "Метинвесте".

Крупнейшие налогоплательщики в металлургии за 2019 год

Группа "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2019 году перечислила в бюджеты всех уровней 21,1 млрд грн налогов и сборов, что на 5% ниже прошлогоднего уровня. В 2019-м "Метинвест" заплатил 7,7 млрд грн налога на прибыль, что на треть ниже показателя 2018-го. Кроме того, в прошлом году оплата за пользование недрами выросла на 28%, до 1,9 млрд грн, выплаты единого социального взноса — на 36%, до 4,2 млрд грн, а налога на доходы физических лиц — на 33%, до 4 млрд грн.

В 2019 году компания вложила в развитие производства $415,4 млн, из них операционные затраты составили $116 млн, а капитальные — $299,4 млн. Предприятие завершило масштабный инвестиционный проект — модернизацию мелкосортного стана № 250-4, в которую инвестировало свыше $60 млн. Благодаря реконструкции стана у компании появилась возможность выпускать новый вид продукции в ассортименте предприятия — арматуру №№ 8-24 в бунтах со шпулерной намоткой.

Предприятия группы Ferrexpo в 2019 году увеличили отчисления налогов и сборов в госбюджет на 50%, по сравнению с предыдущим годом (за 2018-й —2,4 млрд грн). Чистая прибыль в 2019-м выросла на 20%, до $403 млн, по сравнению с предыдущим годом. Выручка увеличилась на 18%, до $1,5 млрд. В 2019 году компания произвела 10,5 млн тонн железорудных окатышей.

Каждая тонна произведенной компанией продукции в 2019 году принесла бюджету Украины 3805 грн. В сравнении с 2018-м объем налоговых отчислений возрос на 50%. Объем отчислений в госбюджет составил около 2,167 млрд грн (+62%), в местные бюджеты — около 625 млн грн (+38%). Еще почти 462 млн грн (+21%) компания перечислила в качестве ЕСВ.