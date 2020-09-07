"Интерпайп" наращивает экспорт премиальных труб на фоне обвала спроса в Украине

Украинская промышленная компания "Интерпайп" увеличивает экспорт стальных труб и премиальной продукции на Ближний Восток и Евросоюз, тогда как на украинском рынке спрос на трубы сильно упал. Об этом в интервью "Українським новинам" сообщил директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов.

"Сейчас в Украине спрос на нарезные трубы (OCTG) обвалился, а на трубы, которые закупал НАК "Нефтегаз Украины", стремится к нулю. В Украине темпы и объемы бурения новых скважин снизились в 3-4 раза по сравнению с прошлым годом. Во-первых, это связано со снижением цен на газ в 1 полугодии 2020 года по сравнению с прошлым годом, а второй причиной является пандемия коронавируса", — сказал он.

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По его словам, наибольший вклад в снижение внесла госкомпания "Укргазвыдобування", которая очень сильно снизила объемы бурения новых скважин. Кроме того, упал и рынок линейных труб общего назначения на фоне снижения ВВП страны.

В то же время, как сообщил Морозов, "Интерпайп" начал наращивать отгрузки на Ближнем Востоке по сравнению с прошлым годом. "У нас есть победы на этом рынке. Мы сделали первые поставки компании ADCO (Абу-Даби, ОАЭ), это одна из крупнейших ближневосточных компаний по добыче нефти и газа. Мы давно туда стремились зайти, но у ADCO очень сложная преквалификация поставщиков, есть определенные ограничения, и тем не менее эта задача выполнена", — сказал топ-менеджер.

Кроме того, "Интерпайп" также поставляет трубную продукцию для Turkish Petroleum, крупнейшей нефтегазодобывающей компании Турции, а также презентовал свои премиальные соединения UPJ-F.

"В сентябре на этот рынок будут поставлены безмуфтовые трубы UPJ-F — это очень важная продукция нашего премиального сегмента, поставки которого мы хотим наращивать во всем мире. Для нас дополнительный аргумент, что в Турции уже есть потребители, которые активно используют аналогичную продукцию", — отметил Морозов, добавив, что в этом году компания также сделала первую поставку линейных труб для Qatar Petroleum, одной из крупнейших нефтедобывающей компании Катара.

"Мы стараемся наращивать свое присутствие на рынке стран Ближнего Востока, на этом рынке очень большая конкуренция с китайскими поставщиками, но у нас лучше качество, лучше сроки производства", — считает топ-менеджер.

Говоря о европейском рынке, директор по экономике и финансам заметил, здесь совершенно иная картина: многие предприятия существенно снизили объемы производства из-за остановки в период карантина. Таким образом, на европейском рынке образовалась некая ниша, куда можно было поставить больше продукции.

"В итоге мы даже нарастили поставки европейским потребителям (в 1 полугодии на 5%), несмотря на наличие квоты. Как вы знаете, существует квота для "прочих стран" и, если квота твоей страны уже выбрана, то компания может использовать квоту для "прочих стран". В этому году сложилась уникальная ситуация, когда эту квоту использовали мало, благодаря чему у нас получилось поставить больше", — подчеркнул топ-менеджер.