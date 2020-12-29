Кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для населения

Кабинет министров отменил с 1 января льготный тариф 90 копеек/кВт⋅ч на первые 100 кВт⋅ч каждого месяца для бытовых потребителей. Такое решение правительство принято на внеочередном заседании 28 декабря.

С данной инициативой выступил новоназначенный исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

"Проект Минэнерго по спецобязательствам на рынке электроэнергии предусматривает продление с 1 января по 31 марта 2021 года спецобязательств, установление на период до 31 марта фиксированной цены для бытовых потребителей в размере 1,68 гривни/кВт⋅ч с НДС", — отметил он представляя проект решения.

Этим же постановлением правительство обязало Национальную атомную энергогенерирующую компанию "Энергоатом" до 31 марта продавать 40% своей электроэнергии госпредприятию "Гарантированный покупатель" по 15 копеек/кВт⋅ч (в дальнейшем она перепродается по этой же цене поставщикам электроэнергии для населения).

При этом, по словам Витренко, если бы Кабмин не принял такое решение, с января тариф на электроэнергию для населения определялся бы на рыночных условиях, что вызвало бы его рост в 2,5 раза.

Напомним, что в начале декабря Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, решила снизить ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" тариф на передачу электроэнергии с января до 293,93 грн/МВт⋅ч (без НДС). Это на 6% ниже тарифа, установленного на декабрь в результате резкого повышения (309,8 грн/МВт⋅ч), и на 5,1% ниже тарифа (312,76 грн/МВт⋅ч), который НКРЭКУ установила с января предыдущим решением от 11 ноября.

В конце ноября Минэнерго заявляло, что предложит Кабминут пересмотреть тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей с начала 2021 года.

Тогда ведомство отмечало, что стоимость транспортировки электроэнергии населению с учетом тарифа поставщика универсальных услуг составляет 1,03 грн/кВт⋅час, а средневзвешенный по Украине тариф для населения при этом составляет 1,04 грн/кВт⋅час. Таким образом, цена электроэнергии, как товара для населения, по сути, составляла лишь 1 копейку за КВт⋅час при рыночной цене около 1,4 грн/кВт⋅ч. Соответственно, с декабря при упомянутом росте стоимости доставки с сохранением тарифов для населения поставка электроэнергии стала уже убыточной.