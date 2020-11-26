Энергетика 20 минут назад

Минэнерго инициирует повышение тарифов на электроэнергию для населения

Бойко отмечает, что население сейчас по сути платит только за доставку электроэнергии, а с ростом ее стоимости без изменения тарифов поставка энергии станет убыточной

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Министерство энергетики предложит Кабинету министров пересмотреть тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей с начала 2021 года. Об этом на брифинге 26 ноября заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко.

"Безусловно, подходы к формированию тарифов будут изменены, но дата, график, объем — это еще предмет дискуссии с целью поиска максимально сбалансированного решения", — сказал он.

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И.о. министра отметил, что стоимость транспортировки электроэнергии населению с учетом тарифа поставщика универсальных услуг составляет 1,03 грн/кВт⋅час, а средневзвешенный по Украине тариф для населения составляет 1,04 грн/кВт⋅час.

Таким образом, по словам Бойко, сегодня цена электроэнергии как товара в структуре действующих тарифов для населения по сути составляет лишь 1 копейку за КВт⋅час при рыночной цене около 1,4 грн/кВт⋅ч, а с ростом с декабря 2020 и января 2021 года стоимости транспортировки электроэнергии это сделает ее поставку бытовым потребителям планово убыточной.

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"В декабре тариф НЭК "Укрэнерго" с 24 становится 31 копейка/КВт⋅ч. Соответственно, доставка электроэнергии для всех потребителей, в том числе бытовых, растет на 7 копеек/КВт⋅ч, что делает планово убыточной деятельность даже при покупке электроэнергии за 1 копейку. Это все не может долго работать при такой модели", — констатировал чиновник.

По его словам, с 1 января будут введены новые ставки тарифов на распределение на основе стимулирующего тарифообразования, что с учетом роста тарифа на передачу электроэнергии повысит среднюю по Украине стоимость доставки с 1,03 до 1,37 грн/кВт⋅час и увеличит убытки поставщиков универсальных услуг.

Напомним, с декабря тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии будет повышен сразу на 30% до 312,76 грн за МВт⋅ч. С января же установлен тариф в 309,9 МВт⋅ч.

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