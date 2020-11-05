НКРЭКУ на 30% повысила тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии

Начиная с декабря 2020 года тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии будет повышен на 30% и составит 312,76 грн за МВт-ч.

Такое решение утвердила Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

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Указано, что с 1 августа 2020 года действовал тариф на передачу электроэнергии в размере 240,23 грн/МВт-ч.

"Утвержденный регулятором тариф на декабрь 2020 года является минимально возможным, поскольку покрывает только те расходы, которые компания уже понесла по факту. Это, прежде всего, отчисления в госбюджет за 2019 год и компенсация расходов поставщиков универсальных услуг на уплату "зеленого" тарифа частным домохозяйствам", — говорится в сообщении "Укрэнерго".

При этом в компании предлагают зафиксировать в структуре тарифа на передачу лимит денег, которые компания может платить для компенсации расходов госпредприятию "Гарантированный покупатель" и поставщикам универсальных услуг на "зеленый" тариф в 2021 году.

"Такие меры позволят уменьшить нагрузку на участников рынка, которые платят этот тариф, а также предотвратить ухудшение финансового состояния системного оператора", — подчеркивается в сообщении.

В "Укрэнерго" также заявляют, что отсутствие в структуре тарифа на передачу достаточного объема денег для финансирования "зеленого" тарифа стало основной причиной негативного финансового результата компании по итогам 9 месяцев 2020 года.

Известно, что за 9 месяцев убыток компании превысил 28 млрд грн.

В сентябре "Укрэнерго" направила в НКРЭКУ расчеты, согласно которым тариф на передачу должен был вырасти до 640,48 грн/МВт-ч, против чего выступили потребители и участники рынка электроэнергии.

Ранее стало известно, что Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления о повышении на декабрь 2020 года тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 30% — до 312,76 грн/МВт-ч.

Напомним, на Украинской энергетической бирже (УЭБ) 5 октября успешно состоялся первый аукцион "Гарантированного покупателя" по продаже электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников.