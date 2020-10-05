Энергетика 1 час назад

Впервые гарантированный покупатель продал "зеленую" электроэнергию на энергобирже

Общая стоимость реализованной электроэнергии из возобновляемых источников составила 44,3 млн грн

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

На Украинской энергетической бирже (УЭБ) в понедельник, 5 октября, успешно состоялся первый аукцион "Гарантированного покупателя" по продаже электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников.

Общая стоимость реализованной электроэнергии составила 44,3 млн грн, сообщает пресс-служба энергобиржи.

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Указано, что аукцион привлек большое внимание участников рынка. Торги вели 28 компаний, желающих присоединиться к числу социально-ответственных потребителей "чистой" энергии.

Как отмечается, на торги были выставлены позиции нескольких типов нагрузки и с разным временем поставки. Всего было реализовано 25,2 тысячи МВт-часов базовой нагрузки и 7,5 тысяч МВт-ч блочными позициями.

При этом особенностью аукциона были торги исключительно на повышение цены. Таким образом, по итогу стоимость реализованного ресурса выросла на 35-51% от стартовой в зависимости от условий поставки.

"Сегодня мы увидели высокий интерес и конкуренцию, что позволяет говорить об успешности и правильности выхода Гарантированного покупателя из ВИЭ на рынок двусторонних договоров", — отметил генеральный директор УЭБ Александр Коваленко.

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Как известно, согласно решению Кабинета министров, аукционы по продаже электроэнергии из ВИЭ могут проводиться 3 раза в месяц.

Ожидается, что следующий аукцион состоится при наличии нереализованных остатков нагрузки до конца октября 2020 года.

Ранее в "Слуге народа" предложили выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года части долга и других расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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