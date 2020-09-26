В "Слуге народа" долги по "зеленому" тарифу хотят гасить за счет облигаций на 20 млрд грн

В "Слуге народа" предлагают выпуск облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года части долга и других расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

С такой законодательной инициативой выступили депутаты фракции большинства Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Согласно законопроекту №4151, после выпуска ОВГЗ на такую сумму она будет передана в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго", чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок"), а та — перед производителями ВИЭ.

Для этого предлагается увеличить предельный размер дефицита госбюджета-2020 с 298,4 до 318 млрд грн.

В то же время авторы законопроекта напоминают, что задолженность "ГарПок" перед "зелеными" на 1 августа 2020 года составляла 22,4 млрд грн, и правительство по меморандуму с производителями ВИЭ взяло на себя обязательства погасить 40% ее в четвертом квартале 2020 года, что составляет 8,96 млрд грн.

Помимо того, правками в закон "Об альтернативных источниках энергии" от июля 2020 года установлено, что правительство предусматривает в госбюджете расходы на финансовую поддержку "ГарПока" для оплаты электроэнергии из ВИЭ в размере не менее 20% прогнозной выработки такой электроэнергии на соответствующий год.

Согласно расчетам НКРЭКУ и "ГарПок", в 2020 году это составит 13,2 млрд кВт-ч на 53,2 млрд грн, а, значит, в госбюджете надо предусмотреть 10,64 млрд грн.

Ранее сообщалось, что крупнейшие ассоциации возобновляемой энергетики Украины будут защищать законность действия зеленого тарифа в Украине от олигарха Игоря Коломойского, который с помощью депутатов инициировал подачу представления в Конституционной суд о якобы незаконности зеленых тарифов.