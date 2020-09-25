"АМКР" просит Геруса о моратории на повышение тарифов на электроэнергию до конца 2021

Крупнейший в Украине металлургический комбинат и потребитель электроэнергии "АрселорМиттал Кривой Рог" просит главу Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса инициировать мораторий на повышение тарифов на передачу электроэнергии и на диспетчерское управление до конца 2021 года.

Согласно письму "АМКР", имеющемся в распоряжении редакции, соответствующие тарифы должны остаться на текущем уровне с целью стабилизации работы предприятия и всей металлургической промышленности Украины.

"АМКР" вынужден обратиться к Вам после публикации на сайте НЭК "Укрэнерго" сообщения … о повышении тарифов на передачу электроэнергии и на диспетчерское управление с ноября 2020 года и на весь 2021 год", — сказано в письме.

Как утверждается в документе, повышение тарифа на передачу электроэнергии с 1 ноября 2020 года с 240,23 грн. (без НДС) до 640,48 грн. (без НДС) за 1 МВт-ч только в ноябре-декабре 2020 года приведет к увеличению дополнительных затрат "АрселорМиттал Кривой Рог" в размере 225 млн грн.

При этом повышение тарифа на передачу электроэнергии и на диспетчерское управление с 24,75 грн. (без НДС) до 87,83 грн. (без НДС) за 1 МВт-ч приведет к увеличению дополнительных затрат "АрселорМиттал Кривой Рог" за весь 2021 год в размере 906 млн. грн.

"АрселорМиттал Кривой Рог" является одним энергоемких предприятий в Украине. Электроэнергия составляет на уровне 10% в себестоимости продукции", — отмечается в письме.

На меткомбинате подчеркивают, что повышение тарифов на передачу э/энергии и диспетчеризацию приведет к увеличению себестоимости продукции, снизит ее конкурентоспособность на мировых рынках, может привести к сокращению объемов производства металлургической продукции и, как следствие, к сокращению персонала предприятия.

"Также отмечаем, что в связи с распространением пандемии коронавируса COVID-19 в мире. Углублением экономического кризиса, одобрение повышения тарифов на передачу э/энергии и диспетчеризацию еще больше усложнит экономическое положение предприятия и ослабит конкурентоспособность нашей продукции на мировых рынках", — констатируется в письме.

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Напомним, НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября текущего года повысить тариф на передачу электроэнергии почти в 2,7 раза — до 640,48 грн/МВт-ч (установленный с 1 августа тариф на передачу — 240,23 грн/МВт-ч без НДС). Рассматривать этот вопрос будут 25 сентября.