Чи використала країна шанс на розвиток енергетичного сектору у 2020 році?

Для енергетичної галузі 2020 рік пройшов під знаком найбільшої енергетичної кризи з часів незалежності України. Тому, фінансове оздоровлення і збалансований бюджет енергетичного сектору мають стати ключовими завданнями в 2021 році. Досягнення цих цілей буде залежати від реалізації Урядом комплексу заходів, що покликані стабілізувати енергетичний ринок та виправити системні "викривлення" на ринку.

Отже, чим же запам’ятався 2020 для галузі?

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Сектор розподілу природного газу

2020 рік став кризовим для галузі через значне зростання боргового навантаження на учасників ринку, а також дисбаланси у державному регулюванні та збитковий рівень тарифів на розподіл природного газу. Значний вплив галузь відчула також через запровадження карантинних заходів, які, в тому числі, призвели до різкого погіршення платіжної дисципліни споживачів.

У цьому році знову не відбувся перехід на облік газу у енергоодиницях (кВт/годину) та не було запроваджено облік газу за стандартних умов (00 C). Продовжують діяти занижені норми споживання газу.

В той же час, цього року деякі оператори газорозподільних мереж долучились до EU Hydrogen Strategy, яка є складовою частиною European Green Deal, та розпочали дослідження мереж на здатність до особливості роботи з газоводневими сумішами. Перші результати дозволяють оцінити, що рівень зношеності газових мереж є критичним і необхідна повноцінна модернізація, а саме приведення мереж до стандарту Н2-ready, тобто, придатних до транспортування водню.

Крім того, в 2020 році Секретаріатом Енергетичного Співтовариства ЄС було відзначено завершення юридичних, інформаційних та облікових процедур відокремлення функцій постачання та розподілу природного газу (анбандлінг) у операторів газорозподільних систем.

Вугільна галузь

Так, у вугільній промисловості актуальним питанням був штучний профіцит вугілля і незатребуваність видобутку українського вугілля, викликані імпортом електроенергії з країн, що не являються членами Енергетичного Співтовариства, теплою зимою, відсутністю управління режимами роботи АЕС і ВДЕ. Внаслідок цього, на кілька місяців були зупинені державні та приватні шахти з рекордною кількістю запасів вугілля на складах (більше 2,9 млн. тон). Окрім цього, постійно триває дискусія щодо неефективного розподілу державних коштів на фінансування державних шахт.

Зважаючи на глобальні процеси та прагнення України приєднатися до "Європейського Зеленого курсу", необхідно провести якісну реформу енергетичної галузі. Для цього, потрібно переглянути та синхронізувати національні стратегії розвитку, зокрема, енергетичну стратегію. В рамках такого перегляду, необхідно напрацювати стратегію та розуміння майбутнього всієї вугільної галузі в цілому, затребуваності вугільної продукції та забезпечення справедливої трансформації вугільних регіонів.

Розподіл електроенергії

Хронічне недофінансування енергосистеми призвело до 80% зносу її фондів, високого рівня втрат в мережі і катастрофічного індексу середньої тривалості відключень (SAIDI), який є одним із ключових показників для вимірювання надійності електропостачання. В той же час, найбільш значущою подією в сфері розподілу електроенергії в 2020 році було прийняття нормативних актів для впровадження стимулюючого регулювання в тарифоутворенні для операторів систем розподілу електроенергії з 2021 року, яка передбачає ставку доходності 16,74% на "нову" базу активів та ставку доходності 3% на "стару" базу активів. 50% коштів, які є доходами на стару базу активів, обов’язково мають бути реінвестовані у модернізацію мереж операторів систем розподілу.

Однак, невирішеним залишилося питання зменшення вартості приєднання до електромереж, що негативним чином впливає на міжнародний рейтинг ведення бізнесу Doing Business.

Відновлювані джерела енергії

Якщо говорити про відновлювальні джерела енергії, то з кінця 2019 року та весь 2020 рік тривав процес захисту міжнародними та українськими інвесторами "зеленого" тарифу від ретроспективного урізання. Варто зазначити, що 25% всіх залучених іноземних інвестицій в Україну були здійснені саме у сектор ВДЕ. Лише у 2019 було інвестовано близько 3,7 млрд євро, введено в експлуатацію 4,5 ГВт потужностей. Крім того, щороку об’єкти ВДЕ скорочують шкідливі викиди в атмосферу на 9,2 млн тон СО2.

В цьому контексті у 2020, окрім прийнятого компромісного рішення, закріпленого у Меморандумі про взаєморозуміння між Урядом та інвесторами, зниження "зеленого тарифу" було закріплено і на законодавчому рівні. Проте, незважаючи на досягнення домовленостей із сектором та закріплення гарантій щодо їх непорушності, на галузь продовжуються систематичні нападки та впроваджуються додаткові жорсткі регулювання, що знижують її привабливість для інвестування. Зокрема, група народних депутатів ініціювала конституційне провадження про визнання неконституційним Закон України "Про альтернативні джерела енергії". Додатково, незважаючи на домовленості відповідно до Меморандуму, в галузі ВДЕ спостерігається низький рівень оплат — в середньому за 2020 рік становить 42,4%, а також сформувався борг держпідприємства "Гарантований покупець", який на кінець листопада складав 26,2 млрд грн.

Крім того, у 2020 році стало чітко зрозуміло, що високі темпи розвитку ВДЕ в останні роки призвели до істотного збільшення потужностей відновлюваної генерації, для балансування якої необхідні маневруючі та акумулюючі потужності. На сьогодні, в Україні їх дефіцит становить близько 0,2 ГВт і 2 ГВт відповідно, а механізм нормативно-правового регулювання для забезпечення їх створення все ще відсутній.

Нафтогазовий сектор

У 2020 глобальна економічна криза і рекордне зниження ціни на вуглеводні в світі привели до стагнації нафтогазового сектору та зменшення інвестицій в геологорозвідку і нове буріння. У зв'язку з цими факторами, падіння видобутку газу у 2020 в порівнянні з минулим роком може скласти до 3%. Видобуток природного газу в Україні у 2019 році становив 20,7 млрд кубометрів.

Також цього року продовжилось затягування підписань Угод про розподіл продукції, що дало б змогу у договірний спосіб вирішити питання розподілу прав та обов’язків між іноземними інвесторами та державними компаніями щодо пошуково-розвідувальних робіт, а також подальшої експлуатації покладів природних ресурсів. З часу проведення конкурсів на підписання УРП пройшло майже 1,5 року, що також чинить негативний вплив на галузь. Так, кілька інвесторів, в тому числі й іноземні компанії, вже вийшли з процесу переговорів або відмовилися від участі в УРП в Україні. І це несе значні репутаційні втрати для держави і ризик недоотримання до $1,5 млрд інвестицій в галузь.

Отож, оцінюючи дані 4 напрямки у 2020 варто констатувати, кількість досягнень все ж є, на жаль, у меншості, хоча їх інвестиційний потенціал — колосальний. Тож хотілося б у 2021 мати більш кардинальні кроки у їх реформуванні та більший діалог задля ефективнішого вирішення питань. Адже інвестори наразі перебувають в очікуванні. Тож варто не втратити шанс для розвитку!