НКРЭКУ — самый прозрачный госорган в энергетике, АМКУ — наоборот, — исследование

Прозрачность энергосектора Украины находится на среднем уровне, однако улучшилась по сравнению с прошлыми периодами. Об этом сказал руководитель проекта Индекс прозрачности энергетики Богдан Серебренников во время презентации свежего исследования, передает "Украинская энергетика".

Как говорится в резюме исследования аналитического центра DiXi Group, Индекс прозрачности энергетики разработан с целью оценки реального состояния доступности и качества информации в энергетическом секторе. Конечным бенефициаром является потребитель: в 2019 году запустился рынок электричества, в 2020 — рынок газа для населения. Новые реалии требуют, чтобы потребитель понимал, что происходит на рынке — это позволит рационализировать экономическое поведение. В целом же, более прозрачные рынки улучшают качество обслуживания потребителей и способствуют справедливому ценообразованию.

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Индекс-2020 охватывает 210 индикаторов в 8 категориях. Из 100 возможных баллов в 2020 году Украина набрала 58. То есть, прозрачность энергетического сектора средняя. В то же время, в сравнении с прошлогодней оценкой, говорят исследователи, Индекс вырос на 10 пунктов, прозрачность выросла по большинству категорий. Только в категории "Балансы", который отвечает за обнародование энергетической статистики, отсутствуют позитивные изменения.

Фото: ua-energy.org, DiXi Group

Самый большой прогресс — в категориях "Поставка" (изучает рыночные барьеры, концентрацию на рынке и ценообразование), "Природные монополии" (операторы систем транспортировки, передачи и распределения энергоресурсов) и "Потребление" (обслуживание потребителей, энергоучет). Они выросли, соответственно, на 15, 13 и 9 пунктов. Это, по мнению исследователей, говорит о результативности уже принятых мер. Так, в частности, после внедрения новых правил на рынке электроэнергии и газа прозрачность сектора начала расти быстрее, к примеру, "Природный газ" с 64 поднялся до 66, а вот сектор "Нефть и жидкое топливо", развитию которого государство не уделяет должного внимания, прозрачно лишь на 22 балла из 100.

Фото: ua-energy.org, DiXi Group

Особое внимание авторы документа советуют уделить обеспечению независимости операторов систем передачи (НЭК "Укрэнерго"), повышению прозрачности операторов сетей, участников оптовых и розничных сегментов энергорынков.

Также в Индексе-2020 присутствует оценка прозрачности органов власти, которые формируют и реализуют энергополитику.

Согласно этой оценке, Минэнерго, Госстат и АМКУ пока находятся в зоне недостаточной прозрачности, 53, 52 и 50 баллов соответственно. Госэнергоэффективности с 66 баллами в зоне средней прозрачности. Минэкологии и регулятор — Нацкомиссия, регулирующая тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги - на хорошем уровне прозрачности, 70 и 72 балла соответственно.

Фото: ua-energy.org, DiXi Group