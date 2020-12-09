НКРЭКУ понизила стоимость передачи электроэнергии с января на 6%

Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг решила снизить ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" тариф на передачу электроэнергии с января до 293,93 грн/МВт⋅ч (без НДС). Как сообщает "Интерфакс-Украина", такое решение комиссия приняла на заседании 9 декабря.

Это на 6% ниже тарифа, установленного на декабрь в результате резкого повышения (309,8 грн/МВт⋅ч), и на 5,1% ниже тарифа (312,76 грн/МВт⋅ч), который НКРЭКУ установила с января предыдущим решением от 11 ноября.

При этом в материалах к нынешнему заседанию комиссии, наоборот, предлагалось увеличить тариф НЭК на передачу энергии на 3,9% по сравнению с действующим в декабре до 324,81 грн/МВт⋅ч.

Таким образом, согласно последним уточненным материалам, наибольшую долю в структуре тарифа составляют расходы по спецобязательствам по компенсации "зеленым" производителям — 26557,05 млн грн (65,02%), операционные расходы — 8759,31 млн грн (21,45%), расходы из прибыли — 2591,26 млн грн (6,34%), поддержка госпредприятия "Гарантированный покупатель" — 2468,85 млн грн (6,04%), финансовые расходы — 467,86 млн грн (1,15%).

Объем передачи "Укрэнерго" на 2021 год, согласно утвержденному Министерством энергетики прогнозному балансу, ожидается в объеме 138,96 млрд кВт⋅ч.

Напомним, Минэнерго в конце ноября заявило, что предложит Кабинету министров пересмотреть тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей с начала 2021 года.

Тогда ведомство отмечало, что стоимость транспортировки электроэнергии населению с учетом тарифа поставщика универсальных услуг составляет 1,03 грн/кВт⋅час, а средневзвешенный по Украине тариф для населения при этом составляет 1,04 грн/кВт⋅час. Таким образом, цена электроэнергии как товара для населения, по сути, составляла лишь 1 копейку за КВт⋅час при рыночной цене около 1,4 грн/кВт⋅ч. Соответственно, с декабря при упомянутом росте стоимости доставки с сохранением тарифов для населения поставка электроэнергии уже стала убыточной.