Энергетика 1 час назад

НКРЭКУ повысила тариф на услуги поставщика электроэнергии "последней надежды" с 1 апреля

Тариф вырастет на 16,2% от уровня тарифа предыдущего расчетного квартала 310,36 грн/МВт-ч без учета НДС

Фото: НКРЭКУ Фото: НКРЭКУ
Фото: НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 апреля 2021 года повысила тариф на услуги поставщика "последней надежды" по электроэнергии — госпредприятия "Укринтерэнерго".

Об этом со ссылкой на соответствующее решение энергетического регулятора сообщает "Укринформ".

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В частности, уровень тарифа на услуги поставщика "последней надежды" на второй квартал нынешнего года рассчитан в соответствии с методикой и составляет 360,62 грн/МВт-ч, без учета НДС.

"Изменение — на +16,2% от уровня тарифа предыдущего расчетного квартала 310,36 грн/МВт-ч (без учета налога на добавленную стоимость)", — говорится в проекте решения.

Предполагается, что НКРЭКУ обнародует тариф на услуги поставщика "последней надежды" на своем официальном сайте не позднее, чем за 5 дней до начала расчетного периода, на который установлен этот тариф.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что с 1 апреля тариф на электроэнергию менять не будут, и он останется на уровне 1,68 грн/кВт-ч.

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Также сообщалось, что НКРЭКУ решила оставить неизменным тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с 1 апреля 2021 года на уровне 293,93 грн за МВт/ч.

Кроме того, энергорегулятор по результатам внеплановых проверок компаний "ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Днероэнерго" и "ДТЭК Востокэнерго" решил наложить на эти компании максимальный штраф в размере 1,7 млн грн.

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