Энергетика 1 час назад

НКРЭКУ оштрафовал три компании ДТЭКа на 1,7 млн гривен за низкие запасы угля на ТЭС

ДТЭК не согласен и намерен обратиться в АМКУ и СНБО

НКРЭКУ оштрафовал три компании ДТЭКа на 1,7 млн гривен за низкие запасы угля на ТЭС НКРЭКУ оштрафовал три компании ДТЭКа на 1,7 млн гривен за низкие запасы угля на ТЭС

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, по результатам внеплановых проверок компаний "ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Днероэнерго" и "ДТЭК Востокэнерго" решила наложить на эти компании максимальный штраф в размере 1,7 млн гривен. Об этом сказано на сайте регулятора.

Согласно сообщению, основанием для проверок было несоблюдение обязанности производителей электроэнергии иметь необходимые резервы топлива с целью обеспечения безопасности поставок электричества.

Кратко и по делу в Telegram

"Такие вопиющие нарушения, которые привели к ситуации, когда вся страна оказалась под риском отключения от электроснабжения, заслуживают суровых штрафных санкций. Впрочем, мы сегодня накладываем на эти компании максимальный штраф, а перед законодателями мы будем инициировать вопрос об увеличении размера штрафов в подобных ситуациях", — сказано в сообщении со ссылкой на председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка.

Материалы проверок указанных компаний ДТЭК были также направлены в Антимонопольный комитет, Минэнерго и Госэнергонадзор для проведения проверки технического состояния оборудования компаний, предоставления оценки относительно причин, которые привели к технологическим отказов оборудования и соответствующих организационных выводов.

"Кроме того, такое поведение производителей электрической энергии представляет угрозу не только энергетической, но и национальной безопасности страны, поэтому материалы на проверки будут направлены также в Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также в правоохранительные органы для соответствующего реагирования", — отметил Тарасюк.

В свою очередь, в ДТЭК крайне не согласны с таким решением регулятора. По сообщению "ДТЭК Энерго", аномальное увеличение потребления угля было вызвано непрогнозируемым повышением энергопотребления в декабре прошлого года и снижением генерации АЭС.

"За период ноябрь-декабрь 2020 г. ТЭС "ДТЭК Энерго" сожгли на 1 млн тонн больше угля, чем указано в прогнозном балансе и, соответственно, выше показателей прошлого года. Это стало ключевой причиной значительного снижения складов угля на ТЭС в январе 2021. Как следствие, в отопительном сезоне 20/21 нагрузка на тепловую генерацию ДТЭК на 50% выше, чем в предыдущем", — сообщают в компании.

Также, по сообщению компании, на наполняемость складов на ТЭС негативно повлиял временный простой шахт в первой половине 2020 в связи с замещением отечественной генерации импортом электроэнергии из России и Беларуси.

Однако с ноября по январь ДТЭК поставил 450 тыс. тонн угля для государственного "Центрэнерго", чтоб поддержать работу государственной генерации и не допустить ее остановки.

В ДТЭКе отметили, что регулятор выбрал путь поиска виновных и безосновательно решил наложить максимально возможные финансовые санкции по результатам проведенной проверки.

"Такое решение НКРЭКУ ДТЭК будет обжаловано в установленном порядке. Также компания обратится в АМКУ с заявлением о необходимости устранить искажения рыночных механизмов, созданные регулятором, и в СНБО — с требованием оценить угрозу национальной энергетической безопасности страны из-за некомпетентных действий НКРЭКУ", — сообщают в ДТЭК.

Напомним, по состоянию на 1 марта запасы угля на складах ТЭС возросли на 41,4%, по сравнению с 22 февраля, — до 425,6 тысячи тонн.

По состоянию на 8 февраля запасы угля на теплоэлектростанциях на 43% меньше минимально необходимого уровня и составляли 384,4 тысячи тонн.

А по состоянию на 21 февраля 2021 года запасы угля на складах ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 года уменьшились в 8,3 раза до 301,1 тысячи тонн.

Как сообщалось, 15 февраля энергоблок №2 Хмельницкой АЭС, который находился на ремонте, подключили к сети — на месяц раньше запланированного срока.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что необходимости в "веерных" отключениях электроэнергии в Украине нет.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленский включил турборежим в СНБО: зачем это гаранту и чем угрожает власти
Зеленский включил турборежим в СНБО: зачем это гаранту и чем угрожает власти
Зеленский поручил разработать ряд запретов для украинцев со вторым гражданством
Зеленский поручил разработать ряд запретов для украинцев со вторым гражданством
Украина оштрафует компанию-поставщика вакцины от коронавируса "Лекхим"
Украина оштрафует компанию-поставщика вакцины от коронавируса "Лекхим"
Загрузка...
Новое видео
Курировать, а не управлять: как в Moneyveo ввели гибридную систему управления — Алена Андронникова

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине средняя пенсия вырастет до 7 тысяч грн — глава Минсоцполитики

  3. На гидроэлектростанциях Украины хотят построить солнечные батареи и аккумуляторы

  4. У Зеленского подготовили план мира на Донбассе, но в России "ничего об этом не знают"

  5. В многоэтажке Бердянска прогремел взрыв, погибли двое мужчин (ФОТО)

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...