НКРЭКУ оштрафовал три компании ДТЭКа на 1,7 млн гривен за низкие запасы угля на ТЭС

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, по результатам внеплановых проверок компаний "ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Днероэнерго" и "ДТЭК Востокэнерго" решила наложить на эти компании максимальный штраф в размере 1,7 млн гривен. Об этом сказано на сайте регулятора.

Согласно сообщению, основанием для проверок было несоблюдение обязанности производителей электроэнергии иметь необходимые резервы топлива с целью обеспечения безопасности поставок электричества.

"Такие вопиющие нарушения, которые привели к ситуации, когда вся страна оказалась под риском отключения от электроснабжения, заслуживают суровых штрафных санкций. Впрочем, мы сегодня накладываем на эти компании максимальный штраф, а перед законодателями мы будем инициировать вопрос об увеличении размера штрафов в подобных ситуациях", — сказано в сообщении со ссылкой на председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка.

Материалы проверок указанных компаний ДТЭК были также направлены в Антимонопольный комитет, Минэнерго и Госэнергонадзор для проведения проверки технического состояния оборудования компаний, предоставления оценки относительно причин, которые привели к технологическим отказов оборудования и соответствующих организационных выводов.



"Кроме того, такое поведение производителей электрической энергии представляет угрозу не только энергетической, но и национальной безопасности страны, поэтому материалы на проверки будут направлены также в Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также в правоохранительные органы для соответствующего реагирования", — отметил Тарасюк.

В свою очередь, в ДТЭК крайне не согласны с таким решением регулятора. По сообщению "ДТЭК Энерго", аномальное увеличение потребления угля было вызвано непрогнозируемым повышением энергопотребления в декабре прошлого года и снижением генерации АЭС.

"За период ноябрь-декабрь 2020 г. ТЭС "ДТЭК Энерго" сожгли на 1 млн тонн больше угля, чем указано в прогнозном балансе и, соответственно, выше показателей прошлого года. Это стало ключевой причиной значительного снижения складов угля на ТЭС в январе 2021. Как следствие, в отопительном сезоне 20/21 нагрузка на тепловую генерацию ДТЭК на 50% выше, чем в предыдущем", — сообщают в компании.

Также, по сообщению компании, на наполняемость складов на ТЭС негативно повлиял временный простой шахт в первой половине 2020 в связи с замещением отечественной генерации импортом электроэнергии из России и Беларуси.



Однако с ноября по январь ДТЭК поставил 450 тыс. тонн угля для государственного "Центрэнерго", чтоб поддержать работу государственной генерации и не допустить ее остановки.



В ДТЭКе отметили, что регулятор выбрал путь поиска виновных и безосновательно решил наложить максимально возможные финансовые санкции по результатам проведенной проверки.



"Такое решение НКРЭКУ ДТЭК будет обжаловано в установленном порядке. Также компания обратится в АМКУ с заявлением о необходимости устранить искажения рыночных механизмов, созданные регулятором, и в СНБО — с требованием оценить угрозу национальной энергетической безопасности страны из-за некомпетентных действий НКРЭКУ", — сообщают в ДТЭК.

Напомним, по состоянию на 1 марта запасы угля на складах ТЭС возросли на 41,4%, по сравнению с 22 февраля, — до 425,6 тысячи тонн.

По состоянию на 8 февраля запасы угля на теплоэлектростанциях на 43% меньше минимально необходимого уровня и составляли 384,4 тысячи тонн.

А по состоянию на 21 февраля 2021 года запасы угля на складах ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 года уменьшились в 8,3 раза до 301,1 тысячи тонн.

Как сообщалось, 15 февраля энергоблок №2 Хмельницкой АЭС, который находился на ремонте, подключили к сети — на месяц раньше запланированного срока.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что необходимости в "веерных" отключениях электроэнергии в Украине нет.