Энергетика 1 час назад

На гидроэлектростанциях Украины хотят построить солнечные батареи и аккумуляторы

Проекты установки соответствующих систем на территории 5 своих филиалов "Укргидроэнерго" подало на рассмотрение в Министерство энергетики

Фото: Pixbee Фото: Pixbee
Фото: Pixbee

"Укргидроэнерго" планирует построить системы накопления электроэнергии и солнечных станций на гидроэлектростанциях.

Госкомпания представила проекты установки соответствующих систем на территории пяти своих филиалов, сообщает ее пресс-служба.

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В частности, проект "Установление гибридных систем по производству электроэнергии на "Укргидроэнерго" предполагает установку на территориях станций 197 МВт литий-ионных систем накопления энергии.

Кроме того, для питания собственных нужд ГЭС и ГАЭС и для зарядки систем накопления планируется установить 63,9 МВт солнечных фотоэлектрических станций.

"Установление гибридных установок по производству электроэнергии на основе батарейных накопителей позволит компании обеспечить оператора системы передачи резервом поддержания частоты и расширит регулирующий диапазон автоматического резерва восстановления частоты", — говорится в сообщении.

При этом в компании уточнили, что сейчас проектное предложение подано на рассмотрение в Министерство энергетики.

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Ранее генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявлял, что компания планирует строительство аккумулирующих батарей совместно с USAID и Всемирным банком.

В свою очередь Европейский банк реконструкции и развития совместно с НЭК "Укрэнерго" разрабатывает проект строительства системы накопления энергии мощностью 200 МВт, который смог бы решить вопрос регулирующих мощностей.

Как известно, "Укрэнерго" сталкивается со сложностями в балансировании энергосистемы Украины из-за резкого роста производства электроэнергии солнечными станциями по "зеленому тарифу" в дневные часы на фоне падения общего потребления.

Напомним, в Черкасской области около города Каменка запустили солнечную электростанцию (СЭС) ​​мощностью 32 МВт.

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