Солнечная энергетика в Украине сегодня: тарифы и перспективы развития

Чуть больше десяти лет потребовалось Украине чтобы перевести солнечную энергетику из разряда экзотики "для избранных" в активно развивающуюся сферу экономики. Которая с каждым годом отвоевывает у "традиционной", невозобновляемой энергетики все больше секторов частного жилья и малого бизнеса.

В 2019 году в нашей стране было выработано в совокупности 1,8 гигаватт "зеленой" электроэнергии. В сравнении с большинством развитых стран это небольшие объемы. Однако стабильный прирост генерации солнечной энергии оценивается в 30-40% за год. Что уже к 2030-35 годам позволит Украине выйти в число государств, которые способны покрыть до ¼ своих потребностей в энергии за счет альтернативных источников.

Остальная Европа может за тот же период превысить 60% выработки в год. А к 2050 году самые развитые европейские страны, такие как Германия, Франция и Великобритания, смогут "похвастаться" годичными объемами добытой солнечной энергии в 85% от общего объема. И полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания на территории ЕС.

Как склонить частника построить свою СЭС — опыт Украины

Популярность промышленных и частных СЭС начала стремительно возрастать в Украине после принятия в 2015 году закона о "зеленом тарифе". Закон обязал государство выкупать излишки "зеленой" электроэнергии, произведенной солнечными электростанциями, у желающих её продать производителей.

Ставки были рассчитаны до 2030 года и "заморожены" в валюте. В перерасчете на "гривневый" курс, актуальный в 2019 году, эти ставки составили:

5,3268 гривен за киловатт/час — до 1-го января 2020 года;

4,7878 гривен за киловатт/час — до 1-го января 2025 года;

4,2646 гривен за киловатт/час — до 1-го января 2030 года.

Понятно, что действующий на тот момент тариф НКРЕ 1,69 грн./кВт*ч и его средний ежегодный прирост на 20 процентов делают трехкратную разницу в цене очень выгодной для установки гибридных, и особенно сетевых СЭС.

В ходе ускоренного развития украинской солнечной энергетики рынок в сегменте частных домовладений вырос за четыре года в 200 раз. Или более, чем на 20 тыс. процентов — с 40 до 8100 солнечных электростанций. Таким образом наш рынок альтернативной энергии является самым быстрорастущим в мире. Объясняется это еще и сравнительно более низкими ставками "зеленых" тарифов в Европе и других странах.

Столь же стремительно увеличилась и добыча солнечной энергии промышленными станциями. Всего за пять месяцев прошлого года было добыто суммарно 630 мегаватт. Для иллюстрации — 290-мегаваттная солнечная электростанция в Днепропетровской области считается самой крупной в нашей стране и третьей по масштабам в Европе.

Кто сегодня больше всего инвестирует в "большую" украинскую солнечную энергетику? Основную массу инвестиций приносят компании из Китая и одна из крупнейших в Украине частная энергетическая компания Рината Ахметова (ДТЭК).

Не стоят на месте и технологии, необходимые сфере добычи, накопления и использования солнечной энергии. Разработаны новые реверсивные солнечные панели, которые способны вырабатывать и накапливать энергию в ночное время суток. Вышло на первый план производство высокоэффективных тонкопленочных панелей на основе редкоземельных элементов. В страну "зашли" представительства иностранных компаний, которые специализируются на их производстве.

Одна из них — FIRST SOLAR, является мировым лидером в данном направлении. Её гибридные панели на основе теллурида кадмия являются разработкой новейшего, шестого поколения, обеспечивают КПД в 18 процентов и годичный объем выработки 20 процентов. Эта разработка не имеет аналогов среди кремниевой продукции по эффективности извлечения энергии. Поскольку позволяет добывать её не только из УФ, но и ИК части спектра. На внутреннем рынке эту продукцию продвигает украинская компания Green Tech Trade.

Что ждёт солнечную энергетику в Украине?

Несмотря на то, что на сегодня число по-настоящему крупных "солнечных" проектов в Украине не так уж велико, в ближайший год-два ожидается запуск более 15 промышленных гелиостанций. Самыми мощными пока считаются недавно запущенная станция на 290 мегаватт, в которую инвестировали China Machinery EC и ДТЭК, а также СЭС в Виннице на 220 мегаватт.

Если прогнозы аналитиков не подведут, в скором будущем суммарная мощность СЭС в Украине превысит 750 МВт. Контракторами готовы выступить известнейшие инжиниринговые компании, среди которых KNESS, Rener, Техноуд, Рентехно, ТР-инжиниринг, Helios Strategia, прочие.

Также ожидается, что в начале 2021 года в Украине начнется строительство крупных станций мощностью 500 мегаватт и больше. В настоящее время их в мире меньше десятка и все они расположены за пределами Европы.

А что насчет частных СЭС? Их число будет стабильно расти, как и объемы сгенерированной ими солнечной энергии. Среди причин роста называют постепенное и уверенное понижение себестоимости выработанной энергии с единицы мощности фотопанелей. Рынок оборудования для СЭС постоянно растет, соответственно существенно снижается стоимость закупки и установки солнечной электростанции в частном секторе. Сегодня всё большей популярностью у владельцев частных домов пользуется установка солнечных панелей на крышах.

Специалисты прогнозируют, что цена генерации панелями одного киловатта солнечной энергии к 2023 году еще больше упадет и составит 0,1 доллар. Это значит, что цена солнечного киловатта будет равна или даже станет ниже тарифов НКРЕ на "традиционную" энергию. То есть, получение электропитания от собственных СЭС будет экономически более выгодным для частников, чем получение "из сети". Даже если "зеленый тариф" отменят.