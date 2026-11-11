Бизнес просит регулятора просмотреть прайс-кепы из-за войны и более дорогой генерации

Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины повторно призвала НКРЭКУ пересмотреть максимальные прайс-кепы на рынке электроэнергии, чтобы они учитывали реальные условия работы по генерации во время отопительного сезона и постоянных российских атак.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на обращение Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины, которую публикует УНИАН.

В ФРУПЕК предлагают установить максимальный уровень предельных цен на организованных сегментах рынка электроэнергии, по меньшей мере, на уровне 18 000 грн/МВт·ч.

В федерации подчеркивают, что тепловая генерация остается одним из наиболее пораженных сегментов энергетики, но в то же время она покрывает пиковые нагрузки, реагирует на дефицит мощности и компенсирует выбытие других генерирующих объектов.

Скорость восстановления поврежденного оборудования зависит от наличия комплектующих и материалов, а также финансовой способности компаний поддерживать необходимые резервы.

"В период, когда энергосистема ежедневно работает под риском новых повреждений, регуляторные решения должны обеспечивать максимальную готовность доступной генерации", - говорится в обращении.

Газовая генерация также зависит от прайс-кепов.

В ФРУПЕК обращают внимание и на рост роли газопоршневых, газотурбинных и когенерационных установок, необходимых для быстрой балансировки энергосистемы и покрытия дефицита.

Себестоимость их работы напрямую зависит от цены природного газа, поэтому этот фактор, по мнению федерации, также должен учитываться при установлении предельных цен.

Организация повторно просит НКРЭКУ установить максимальный уровень прайс-кепов не менее 18 000 грн/МВт·ч.

Ранее аналитика и руководительница по коммуникациям Ukraine Facility Platform Мария Цатурян заявляла, что частные инвестиции в новую генерацию сдерживают долговый кризис на энергорынке и административное регулирование цен.

По ее словам, пока долги продолжают расти, а правила зависят от административных решений, инвесторам не хватит уверенности для вложений в новые мощности.

Напомним, в мае НКРЭКУ уже повысила предельные цены на рынке электроэнергии. Тогда максимальный прайс-кеп на рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке установили на уровне 15 000 грн/МВтч, а на балансирующем рынке - 17 000 грн/МВтч.