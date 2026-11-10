В Украине изменили правила оплаты за подключение накопителей электроэнергии к сетям

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг изменила правила расчета стоимости подключения накопителей электроэнергии к сетям. Для компаний, планирующих устанавливать такие системы или строить комбинированные энергетические объекты, предусмотрели переходный период.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

Изменения приняли во исполнение закона № 4963-IX от 2 сентября 2026 г. о внедрении законодательства ЕС в сфере возобновляемой энергетики.

Они предполагают обновление Методики определения стоимости нестандартного подсоединения установок хранения энергии (УЗЭ) к электросетям. Речь также идет о порядке определения ставок платы за такое подключение.

В то же время регулятор решил не вводить новый порядок сразу. Для накопителей и других энергетических проектов с двунаправленной мощностью был установлен переходный период на весь 2027 год.

"Введение переходного периода позволит обеспечить постепенный переход к новому регулированию, сохранить инвестиционную предсказуемость и благоприятные регуляторные условия для развития УЗЭ и других комбинированных проектов с двунаправленной мощностью", - пояснили в НКРЭКУ.

Напомним, 10 ноября регулятор также изменил правила присоединения к системе передачи электроэнергии. Теперь заказчики смогут самостоятельно выбирать подрядчиков для строительства и реконструкции электросетей, необходимых для подключения их объектов.