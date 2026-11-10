Регулятор изменил правила подключения к электросетям: заказчики смогут выбирать подрядчиков

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, изменила правила присоединения к системе передачи электроэнергии. Теперь заказчики смогут самостоятельно выбирать подрядчиков для строительства и реконструкции электросетей, необходимых для подключения их объектов.

Как пишет Dilo, об этом сообщила прессслужба НКРЭКУ.

Соответствующие изменения регулятор внес в Кодекс системы передачи и Методику формирования платы за присоединение к системам передачи и распределения. Они связаны с реализацией закона № 4937-IX от 15 июля 2026 года о поддержке развития централизованного теплоснабжения.

Как будет работать новый порядок

Ранее организация работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению внешних электросетей зависела от оператора системы передачи. Теперь при предусмотренных законом условиях заказчик сможет самостоятельно выбрать компанию, выполняющую эти работы.

Для этого НКРЭКУ определила процедуру привлечения подрядчиков. Оператор системы передачи должен обнародовать:

квалификационные требования к исполнителям;

проверять их соответствие этим требованиям;

заключать договоры подряда с избранными заказчиками организациями.

Как изменится стоимость присоединения

Регулятор также обновил Методику расчета платы за присоединение. Она определяет, как рассчитывать и корректировать стоимость услуги, если строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняет подрядчик, выбранный самим заказчиком.

Новые правила должны дать заказчикам больше возможностей влиять на организацию работ и сроки подключения. Также они предполагают привлечение разных подрядных организаций к выполнению таких проектов.

"Ожидается, что реализация новых положений будет способствовать большей гибкости процедур присоединения, сокращению сроков выполнения работ по присоединению электроустановок к электрическим сетям и созданию более благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в электроэнергетике", - отметили в НКРЭКУ.

Напомним, в Украине хотят сократить процедуру изменения поставщика электроэнергии до одних суток для потребителей, имеющих соответствующие системы автоматизированного учета.