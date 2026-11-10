Регулятор змінив правила підключення до електромереж: замовники зможуть обирати підрядників

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг змінила правила приєднання до системи передачі електроенергії. Тепер замовники зможуть самостійно обирати підрядників для будівництва та реконструкції електромереж, необхідних для підключення їхніх об'єктів.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

Відповідні зміни регулятор вніс до Кодексу системи передачі та Методики формування плати за приєднання до систем передачі й розподілу. Вони пов'язані з реалізацією закону № 4937-IX від 15 липня 2026 року щодо підтримки розвитку централізованого теплопостачання.

Як працюватиме новий порядок

Раніше організація робіт із будівництва, реконструкції та технічного переоснащення зовнішніх електромереж залежала від оператора системи передачі. Тепер за передбачених законом умов замовник зможе самостійно обрати компанію, яка виконуватиме ці роботи.

Для цього НКРЕКП визначила процедуру залучення підрядників. Оператор системи передачі має оприлюднювати:

кваліфікаційні вимоги до виконавців;

перевіряти їхню відповідність цим вимогам;

укладати договори підряду з обраними замовниками організаціями.

Як зміниться вартість приєднання

Регулятор також оновив Методику розрахунку плати за приєднання. Вона визначає, як розраховувати та коригувати вартість послуги, якщо будівельно-монтажні й пусконалагоджувальні роботи виконує підрядник, якого обрав сам замовник.

Нові правила мають дати замовникам більше можливостей впливати на організацію робіт і строки підключення. Також вони передбачають залучення різних підрядних організацій до виконання таких проєктів.

"Очікується, що реалізація нових положень сприятиме більшій гнучкості процедур приєднання, скороченню строків виконання робіт з приєднання електроустановок до електричних мереж та створенню сприятливіших умов для реалізації інвестиційних проєктів в електроенергетиці", — зазначили в НКРЕКП.

Нагадаємо, в Україні хочуть скоротити процедуру зміни постачальника електроенергії до однієї доби для споживачів, які мають відповідні системи автоматизованого обліку.