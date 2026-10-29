Українцям хочуть дозволити змінювати постачальника електроенергії за одну добу

В Україні хочуть скоротити процедуру зміни постачальника електроенергії до однієї доби для споживачів, які мають відповідні системи автоматизованого обліку. НКРЕКП схвалила проєкт змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії, однак нові правила поки не набрали чинності.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Проєкт передбачає три варіанти зміни електропостачальника:

за загальною процедурою — до 21 календарного дня;

за скороченою — до трьох календарних днів за визначених умов;

за одноденною процедурою — за наявності автоматизованого комерційного обліку та виконання інших встановлених вимог.

Таким чином, споживачі з інтелектуальними лічильниками або автоматизованим зчитуванням даних зможуть переходити до іншого постачальника протягом однієї доби.

Борг не блокуватиме зміну постачальника

Наявність заборгованості або спору з попереднім постачальником сама по собі не стане підставою для блокування переходу до іншої компанії.

Водночас зміна постачальника не звільнятиме споживача від зобов'язань за попереднім договором — борг потрібно буде погасити.

Сам перехід залишатиметься безоплатним, за винятком передбачених законодавством випадків дострокового розірвання окремих договорів.

Змінювати електромережу або фізичне підключення до неї при переході до іншого постачальника не потрібно.

Постачальника можна буде змінювати групою

Проєкт також дозволяє групам побутових споживачів спільно обирати нового постачальника та домовлятися з ним про вигідніші умови.

У НКРЕКП очікують, що спрощення процедури посилить конкуренцію між постачальниками за рахунок ціни та якості обслуговування.

Зміни розробили на виконання закону №4834-IX щодо інтеграції українського енергетичного ринку з європейським.

Проєкт постанови мають оприлюднити для отримання зауважень і пропозицій. Лише після проходження регуляторної процедури відповідні зміни можуть бути остаточно затверджені.

Нагадаємо, раніше НКРЕКП уже скорочувала процедуру зміни постачальника електроенергії для споживачів. Нинішні правила передбачають загальний строк до 21 дня та можливість прискореного переходу за окремих умов.