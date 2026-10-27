В Україні платитимуть споживачам за економне використання електроенергії: які умови

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила нові правила, які дозволять українцям заробляти гроші, якщо вони перенесуть використання електроприладів з пікових годин на інший час.

Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

Головна суть ініціативи — стимулювати перенесення використання потужних електроприладів із пікових годин (коли енергосистема максимально навантажена) на періоди меншого споживання.

Як це працюватиме

Винагороду виплачуватимуть за зміну графіка або обсягів споживання. Для цього в Україні з'являться нові учасники ринку — агрегатори. Вони об'єднуватимуть можливості окремих громадян чи компаній для ефективного управління попитом.

Змінювати основного постачальника електроенергії споживачам не доведеться. Щоб долучитися до системи та заробляти, достатньо мати два окремі договори:

З електропостачальником — на купівлю електричної енергії для власних потреб. З агрегатором — на участь в управлінні попитом та отримання винагороди за гнучкість.

Приклади для бізнесу та домогосподарств

Для підприємств: завод чи цех зможе переносити частину енергоємних виробничих процесів на ніч або години найменшого навантаження на мережу.

Для побутових споживачів: родина зможе змінювати графік роботи електроприладів (наприклад, вмикати бойлер, пральну чи посудомийну машину за розкладом агрегатора).

Якщо такі зміни відповідатимуть умовам договору з агрегатором, споживачеві нараховуватиметься грошова компенсація.

Для самої енергосистеми цей крок дозволить суттєво зменшити навантаження під час ранкових та вечірніх піків, ефективніше використовувати наявні потужності та підтримувати баланс між виробництвом і споживанням електрики.

Розроблений проєкт постанови також визначає чіткі правила взаємодії між споживачами та агрегаторами, вимоги до договорів, порядок розрахунків та систему інформування.

Нагадаємо, з 1 вересня 2026 року в Україні набули чинності нові правила НКРЕКП щодо приєднання до електромереж. Документ запроваджує гнучкі підключення, окремий облік відбору та відпуску енергії, а також механізм спільного використання інфраструктури кількома об’єктами.