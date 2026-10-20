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Менше відключень світла: регулятор дозволив залучати резервні електростанції по всій Україні

Електрика
Регулятор дозволив залучати резервні електростанції по всій Україні / Unsplash

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 20 жовтня погодила зміни, які розширюють можливості залучення генеруючих потужностей з усієї Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на повідомлення регулятора.

Рішення ухвалено в умовах масованих ракетно-дронових атак РФ на енергетичну інфраструктуру та сезонного зростання споживання електрики. Пошкодження електричних мереж спричиняють локальні обмеження в окремих регіонах та енерговузлах, що посилює потребу в достатніх резервах генерації.

Погоджені зміни розширюють можливості участі в аукціонах оператора системи передачі для постачальників допоміжних послуг, які мають генеруючі потужності, незалежно від місця їх розташування в межах ОЕС України. 

Це дозволить залучати ширше коло доступних потужностей для врегулювання системних і балансових обмежень, зокрема в дефіцитних енерговузлах, що має сприяти зменшенню обсягів можливих обмежень електропостачання споживачів.

Відповідні зміни внесено до Тимчасового порядку придбання допоміжної послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України, а саме забезпечення резервів заміщення (третинне регулювання). 

Порядок застосовуватиметься в період дії воєнного стану та впродовж 30 днів після його припинення або скасування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після обстрілів енергетики у Києві та області розширять роботу місцевих електростанцій, оскільки НКРЕКП погодила зміни, які дозволять ширше залучати генерацію столичного регіону до балансування енергосистеми.

Автор:
Максим Кольц

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