Меньше отключений света: регулятор позволил привлекать резервные электростанции по всей Украине

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 20 октября согласовала изменения, расширяющие возможности привлечения генерирующих мощностей со всей Объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение регулятора.

Решение принято в условиях массированных ракетно-дроновых атак РФ на энергетическую инфраструктуру и сезонного роста потребления электричества. Повреждения электрических сетей вызывают локальные ограничения в отдельных регионах и энергоузлах, что усугубляет потребность в достаточных резервах генерации.

Согласованные изменения расширяют возможности участия в аукционах оператора системы передачи для поставщиков вспомогательных услуг, обладающих генерирующими мощностями, независимо от места их расположения в пределах ОЭС Украины.

Это позволит привлекать более широкий круг доступных мощностей для урегулирования системных и балансовых ограничений, в частности, в дефицитных энергоузлах, что должно способствовать уменьшению объемов возможных ограничений электроснабжения потребителей.

Соответствующие изменения внесены во Временный порядок приобретения вспомогательной услуги для обеспечения регулирования частоты и активной мощности в ОЭС Украины, а именно обеспечения резервов замещения (третичное регулирование).

Порядок будет применяться в период действия военного положения и в течение 30 дней после его прекращения или отмены.

Напомним, ранее сообщалось, что после обстрелов энергетики в Киеве и области расширят работу местных электростанций, поскольку НКРЭКУ согласовала изменения, которые позволят шире вовлекать генерацию столичного региона в балансировку энергосистемы.