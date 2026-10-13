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После обстрелов энергетики: в Киеве и области расширят работу местных электростанций

Линия электропередач
В Киеве и области расширят работу местных электростанций / Unsplash

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), согласовала изменения, которые позволят шире вовлекать генерацию Киева и Киевской области в балансировку энергосистемы.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на прессслужбу НКРЭКУ.

Принятые 13 октября регуляторные корректировки призваны максимально использовать существующие генерирующие мощности региона в условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Что предполагает решение регулятора

Новые правила расширяют возможности работы местных электростанций и станций региона:

  • местные генерирующие мощности получают дополнительные возможности предоставлять вспомогательные услуги;
  • решение будет способствовать поддержанию баланса между производством и потреблением электроэнергии;
  • мероприятие имеет особое значение на фоне повреждений энергетических объектов вследствие вражеских ударов.

В нацкомиссии отметили, что продолжают адаптировать механизмы регулирования к вызовам военного времени, создавая условия для надежной работы энергосистемы.

Напомним, ранее сообщалось, что регулятор объяснил новые правила отключения электроэнергии и условия, при которых потребитель не будет платить за подключение. С 1 октября в Украине заработал единый механизм определения стоимости отключения и восстановления электроснабжения, согласно которому бытовые потребители с долгом менее 1 664 гривен не оплачивают эти работы, а для остальных случаев установлена предельная стоимость услуг.

Автор:
Максим Кольц

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