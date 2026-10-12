Как изменится энергорынок, когда бизнес начнет продавать избыток электроэнергии

Собственное поколение для бизнеса постепенно выходит за пределы резервного питания. Предприятия получают возможность не только производить и накапливать электроэнергию для собственных нужд, но продавать излишки. Это меняет роль бизнеса на энергорынке: из потребителя он постепенно превращается в его активного участника.

Мы видим этот переход в запросах клиентов. К примеру, один большой логистический комплекс планирует установить кровельную СЭС мощностью 600 кВт и систему накопления энергии (BESS) на 1 МВт-ч. Система будет работать не только как резерв: при низком потреблении избыток солнечной генерации будет автоматически продаваться в сеть.

Этот переход уже проходит на уровне рынка. По данным НКРЭКУ , по состоянию на май 2026 года в Украине заключили 1377 договоров по механизму самопроизводства, позволяющего потребителям продавать избыток производимой электроэнергии.

От потребителя к управляемому активу

СЭС и BESS следует рассматривать не как отдельное оборудование, а как единую энергетическую систему. Накопитель позволяет переносить электроэнергию во времени: заряжать его тогда, когда электроэнергия дешевле или избыток собственной генерации, и использовать или продавать ее в часы более высокой цены.

Так возникает ценовой арбитраж – модель, при которой бизнес зарабатывает не только на производстве электроэнергии, но и правильном выборе момента ее использования.

Разберем на примере. Производственное предприятие имеет СЭС на 1 МВт и BESS емкостью 2 МВт-ч. Днем, когда солнечная генерация максимальна, а цена может составлять около 1 грн/кВт-ч, предприятие заряжает аккумулятор вместо продаж избытка. В вечерний пик (18:00–22:00), когда цена может достигать 12–15 грн/кВт-ч, использует накопленную энергию. При спрэде 11–14 грн/кВт-ч одна полная емкость батареи дает потенциальную экономию или дополнительный доход до 20–30 000 грн в день.

Тысячи малых производителей изменяют структуру рынка

Один объект не изменяет энергосистему. Но если таких предприятий станет тысячи, формируется новая модель: наряду с традиционной системой «большая электростанция – сеть – потребитель» появляется распределенная энергетика, где часть потребителей в определенные часы сама отдает электроэнергию в сеть.

Это изменяет и требования к самой энергосистеме. Сети должны быть готовы к двунаправленным потокам электроэнергии, а рынок — к большему количеству небольших и гибких активов.

"Главным изменением для украинского энергорынка станет децентрализация балансирующих мощностей: стабильность системы больше не будет зависеть исключительно от нескольких гигантских электростанций. Для других участников рынка, в частности, традиционных поставщиков и операторов систем распределения (облэнерго), это означает конец эпохи пассивного клиента".

Новую роль получат агрегаторы

Отдельное предприятие имеет небольшую мощность в масштабах энергосистемы. Но 500 предприятий с доступной мощностью по 500 кВт вместе формируют уже 250 МВт.

Именно на этом принципе работают агрегаторы: они объединяют распределенные ресурсы разных участников и управляют ими как одним портфелем. Закон «О рынке электрической энергии» уже предусматривает для агрегаторов возможность покупать и продавать электроэнергию и участвовать в балансировке.

Для малого и среднего бизнеса это упрощает участие на рынке: его актив становится частью большего портфеля.

Что это значит для поставщиков

Традиционные поставщики и трейдеры получат новую роль. Бизнес будет частично отходить от модели "покупаю всю электроэнергию у поставщика". В то же время будет расти спрос на агрегирование, балансировку, трейдинг и оптимизацию энергопотребления. Распределенное поколение не столько будет вытеснять традиционных игроков, сколько создавать для них новые модели работы.

Что сдерживает масштабирование

Есть три основных ограничения.

Регуляторное : модель участия зависит от статуса предприятия, правил рынка и коммерческого учета.

Сетевое : существующая точка присоединения не всегда может принять весь объем электроэнергии, который бизнес потенциально способен отдать в сеть.

Экономическое : доходность зависит от стоимости оборудования, профиля потребления, разности цен в течение суток и качества управления системой.

Чаще всего на практике возникает сетевое ограничение. Даже при наличии капитала и возможности продавать электроэнергию, местная инфраструктура может не иметь возможности принять весь объем генерации. В этом случае предприятие вынуждено ограничивать выдачу в сеть и теряет часть потенциального дохода.

В результате будущая конкуренция в энергетике будет определяться не только тем, кто производит больше электроэнергии. Более важным станет то, кто эффективнее руководит моментом его производства, потребления, накопления и продажи. Именно так бизнес постепенно превращается из конечного потребителя в активного участника энергорынка.